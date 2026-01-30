Запланована подія 2

Нові графіки світла в Києві: де перевірити, чому немає електроенергії та що робити?

Як дізнатися, коли у вашому будинку вимкнуть світло? / Pixabay

У Києві діють нові тимчасові графіки відключень електроенергії, і мешканці часто мають запитання щодо їх роботи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

  • Де подивитися графік світла у Києві?

 Свої відключення можна подивитися у чат-боті, на сайті ДТЕК або в додатку "Київ Цифровий".

Якщо адреси немає у списку - можна залишити заявку в розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті.

  • Світло за графіком є, а його немає?

Найчастіше причина - аварія, яка може статися навіть всередині будинку. У таких випадках потрібно звертатися до ОСББ або ЖЕКу - вони передадуть заявку енергетикам для усунення проблеми.

  • Чому в одному будинку різні графіки?

Якщо будинок підключений до кількох ліній, електрика у квартирах може подаватися в різний час. Яку саме лінію обслуговує ваша квартира, знає управитель будинку.

Дотримання цих рекомендацій допоможе киянам оперативно перевіряти графіки та реагувати на непередбачені відключення.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько