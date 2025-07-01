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Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)

КГГА
Улица Оросительная обновляется / КГГА

В Дарницком районе идет капитальный ремонт ул. Оросительная, которую не обновляли с 1989 года. Уже проложена новая дождевая канализация, нижние слои покрытия, установлены LED-освещения, обустроены тротуары и остановки. Завершить работу планируют до конца августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Улица Оросительная обновляется

В Дарницком районе столицы идет капитальный ремонт улицы Оросительной, построенной еще в 1972 году. Последний раз ее обновляли более 30 лет назад — в 1989-м.

Работы стартовали в конце марта и охватывают участок протяженностью более 1 км. На сегодняшний день дорожники уже проложили новую сеть дождевой канализации, устроили основу и нижние слои дорожного покрытия. Также частично обновили тротуары, используя фигурные элементы мощения и установили современные LED-опоры освещения.

Проектом предусмотрено обустройство повышенного наземного пешеходного перехода, установление новых остановок общественного транспорта с павильонами, а также парковок, включая места для людей с инвалидностью. Для безбарьерного передвижения на переходах снизят бордюры и обустроят тактильную плитку.

Завершить обновление улицы Оросительной планируют до конца августа.

Фото 2 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)
Фото 3 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)
Фото 4 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)
Фото 5 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)
Фото 6 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)
Фото 7 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)
Фото 8 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)
Фото 9 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)
Фото 10 — Новые остановки и безбарьерное пространство: в Дарницком районе Киева продолжается капремонт улицы (ФОТО)

Напомним, в Киеве капитально отремонтировали путепровод в Оболонском районе   — на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Ресурс сооружения продлен по меньшей мере на 30 лет.

Также идет ремонт путепровода у метро "Дарница" — на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена Открыть движение транспорта на нем планируют в конце ноября.

Автор:
Ольга Опенько