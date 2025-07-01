Нові зупинки та безбар’єрний простір: у Дарницькому районі Києва триває капремонт вулиці (ФОТО)

У Дарницькому районі триває капітальний ремонт вул. Зрошувальної, яку не оновлювали з 1989 року. Вже прокладено нову дощову каналізацію, нижні шари покриття, встановлено LED-освітлення, облаштовуються тротуари й зупинки. Завершити роботи планують до кінця серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Вулиця Зрошувальна оновлюється

У Дарницькому районі столиці триває капітальний ремонт вулиці Зрошувальної, збудованої ще у 1972 році. Востаннє її оновлювали понад 30 років тому — у 1989-му.

Роботи стартували наприкінці березня і охоплюють ділянку завдовжки понад 1 км. На сьогодні дорожники вже проклали нову мережу дощової каналізації, влаштували основу та нижні шари дорожнього покриття. Також частково оновили тротуари, використовуючи фігурні елементи мощення, та встановили сучасні LED-опори освітлення.

Проєктом передбачено облаштування підвищеного наземного пішохідного переходу, встановлення нових зупинок громадського транспорту з павільйонами, а також паркувальних майданчиків, включно з місцями для людей з інвалідністю. Для безбар’єрного пересування на переходах понизять бордюри та облаштують тактильну плитку.

Завершити оновлення вулиці Зрошувальної планують до кінця серпня.

Нагадаємо, у Києві капітально відремонтували шляхопровід в Оболонському районі - на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років.

Також триває ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" - на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. Відкрити рух транспорту на ньому планують наприкінці листопада.