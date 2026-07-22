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Новые правила импорта авто: БЭБ, налоговая и МВД объединяют базы данных

Импорт авто
БЭБ, налоговая и МВД объединяют базы данных

Бюро экономической безопасности, Государственная налоговая служба и Главный сервисный центр МВД объединили данные по борьбе с теневым импортом автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы БЭБ Александра Цивинского.

По его словам, ранее несогласованность баз открывала возможность для схем, в числе которых занижена таможенная стоимость, фиктивные собственники и манипуляции с налоговым кредитом.

Цивинский отметил, что государственных пробелов в базах стало меньше, а новый аналитический инструмент показывает весь путь автомобиля — от ввоза и до конечного владельца.

Следующий шаг – VIN-код в налоговой накладной

Следующим этапом должно стать обязательное внесение VIN-кода в налоговую накладную.

В БЭБ подчеркнули, что это позволит повысить эффективность отслеживания движения транспортных средств с момента их импорта до регистрации на покупателя. Кроме того, такой механизм позволит предотвратить противоправную деятельность неблагополучных автоимпортеров, системно не регистрирующих налоговые накладные на проданные машины.

Как отметил глава БЭБ, после введения этого изменения "переписать биографию" автомобиля станет практически невозможно.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба по результатам проверок импортеров подержанных авто доначислила 1,2 млрд грн налоговых обязательств и уменьшила отрицательное значение НДС почти на 1 млрд грн.

Автор:
Максим Кольц