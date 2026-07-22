Нові правила імпорту авто: БЕБ, податкова та МВС об'єднюють бази даних

Бюро економічної безпеки, Державна податкова служба та Головний сервісний центр МВС об'єднали дані для боротьби з тіньовим імпортом автомобілів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву очільника БЕБ Олександра Цивінського.

За його словами, раніше неузгодженість баз відкривала можливість для схем, серед яких занижена митна вартість, фіктивні власники та маніпуляції з податковим кредитом.

Цивінський зазначив, що державних пропусків у базах стало менше, а новий аналітичний інструмент показує весь шлях автомобіля — від ввезення і до кінцевого власника.

Наступний крок — VIN-код у податковій накладній

Наступним етапом має стати обов'язкове внесення VIN-коду до податкової накладної.

У БЕБ підкреслили, що це дозволить підвищити ефективність відстеження руху транспортних засобів від моменту їх імпорту до реєстрації на покупця. Крім того, такий механізм дозволить запобігти протиправній діяльності недоброчесних автоімпортерів, які системно не реєструють податкові накладні на продані машини.

Як наголосив очільник БЕБ, після запровадження цієї зміни "переписати біографію" автомобіля стане практично неможливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Державна податкова служба за результатами перевірок імпортерів вживаних авто донарахувала 1,2 млрд грн податкових зобов'язань та зменшила від'ємне значення ПДВ майже на 1 млрд грн.