Новые правила обязательного техосмотра транспортных средств с 1 июля 2025 года: что нужно знать водителям

С 1 июля 2025 года в Украине изменяются требования к обязательному техническому контролю (ОТК) транспорта, приближая нас к стандартам ЕС. Техосмотр должны пройти не только легковые коммерческие автомобили, но и прицепы, грузовики и автобусы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу главного сервисного центра МВД.

" Главная цель – улучшить контроль и снизить так называемый номинальный, фиктивный обязательный технический контроль. Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью проводить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации дает нам возможность контролировать всю процедуру ", – объяснил заместитель начальника центра Павел Сорока.

В настоящее время в Украине работает около 800 пунктов технического контроля. По словам Сороки, требование видеофиксации процедуры предусматривалось еще с 2023 года, однако полноценное внедрение начнется со следующего месяца.

Какой транспорт проходит ОТК?

Легковые авто для личного пользования , которые не используются в целях получения прибыли , ОТК не проходят, но требование касается следующих транспортных средств:

легковые авто (коммерческие) и прицепы (более 2 лет) – раз в 2 года;

грузовые авто до 3,5 т и прицепы (более 2 лет) – раз в 2 года;

грузовые авто более 3,5 т, прицепы, такси – каждый год;

автобусы, перевозчики опасных грузов – дважды в год.

Сервисные центры МВД будут контролировать соблюдение новых требований. Нарушения приведут к аннулированию протокола ОТК и штрафов (водителям – 340 грн, пунктам ОТК – 1400 грн).

Напомним, в марте была совершенна процедура обязательного технического контроля автобусов, используемых в различных типах пассажирского сообщения, в частности в междугородном, пригородном и межобластном.