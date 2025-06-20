Нові правила обов'язкового техогляду транспортних засобів з 1 липня 2025: що потрібно знати водіям

З 1 липня 2025 року в Україні змінюються вимоги до обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспорту, наближаючи нас до стандартів ЄС. Техогляд мають пройти не тільки легкові комерційні авто, а й причепи, вантажівки та автобуси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу головного сервісного центру МВС.

"Головна мета – покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру", – пояснив заступник начальника центру Павло Сорока.

Наразі в Україні працюють близько 800 пунктів технічного контролю. За словами Сороки, вимога відеофіксації процедури передбачалася ще з 2023 року, однак повноцінне впровадження розпочнеться з наступного місяця.

Який транспорт проходить ОТК?

Легкові авто для особистого користування, які не використовуються з метою отримання прибутку, ОТК не проходять, але вимога стосується наступних транспортних засобів:

легкові авто (комерційні) та причепи (більше 2 років) – раз на 2 роки;

вантажні авто до 3,5 т та причепи (більше 2 років) – раз на 2 роки;

вантажні авто понад 3,5 т, причепи, таксі – щороку;

автобуси, перевізники небезпечних вантажів – двічі на рік.

Сервісні центри МВС контролюватимуть дотримання нових вимог. Порушення призведуть до анулювання протоколу ОТК та штрафів (водіям – 340 грн, пунктам ОТК – 1400 грн).

Нагадаємо, у березні було удосконалено процедуру обов'язкового технічного контролю автобусів, що використовуються в різних типах пасажирського сполучення, зокрема у міжміському, приміському та міжобласному.