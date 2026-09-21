Новые пункты пропуска и развитие логистики: Украина и Румыния заключили важный меморандум

Украина и Румыния подписали меморандум для развития приграничной инфраструктуры в рамках Карпатского экономического форума. Документ направлен на усиление сотрудничества для обеспечения надежного транзита украинских товаров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Меморандум подписали министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник и государственный секретарь Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионель Скриоштяну.

Основой подписанного меморандума стала обновленная Стратегия развития пограничной инфраструктуры, учитывающая современные вызовы и потребности грузовых и пассажирских перевозок. Документ охватывает 17 пунктов пропуска, из которых 10 являются новыми предложениями по расширению транспортного сообщения.

Совместная работа предусматривает модернизацию дорог и пунктов пропуска, развитие железной дороги, упрощение процедур контроля, а также наращивание мощностей для перевалки украинских грузов в румынских морских портах.

"Румынское направление чрезвычайно важно для украинской логистики в условиях полномасштабной войны. Наша задача сейчас — поддерживать системное развитие всего транспортного коридора: пунктов пропуска, подъездных дорог, железной дороги и портовой инфраструктуры", — подчеркнул министр Николай Калашник.

Следующим этапом сотрудничества станет практическая реализация инфраструктурных проектов, поиск источников финансирования и синхронное развитие транспортных сетей с обеих сторон украинско-румынской границы.

Напомним, Кабинет министров принял решение об открытии нового международного пункта пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Белая Церковь - Сигету Мармацией" на украинско-румынской границе.