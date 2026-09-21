UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,01

EUR

51,20

--0,04

Наличный курс:

USD

44,88

44,75

EUR

52,00

51,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Новые пункты пропуска и развитие логистики: Украина и Румыния заключили важный меморандум

Николай Калашник и Ионель Скриоштяну
Николай Калашник и Ионель Скриоштяну подписали документ о развитии пограничной инфраструктуры и поддержке украинской логистики / Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта

Украина и Румыния подписали меморандум для развития приграничной инфраструктуры в рамках Карпатского экономического форума. Документ направлен на усиление сотрудничества для обеспечения надежного транзита украинских товаров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Меморандум подписали министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник и государственный секретарь Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионель Скриоштяну.

Основой подписанного меморандума стала обновленная Стратегия развития пограничной инфраструктуры, учитывающая современные вызовы и потребности грузовых и пассажирских перевозок. Документ охватывает 17 пунктов пропуска, из которых 10 являются новыми предложениями по расширению транспортного сообщения.

Совместная работа предусматривает модернизацию дорог и пунктов пропуска, развитие железной дороги, упрощение процедур контроля, а также наращивание мощностей для перевалки украинских грузов в румынских морских портах.

"Румынское направление чрезвычайно важно для украинской логистики в условиях полномасштабной войны. Наша задача сейчас — поддерживать системное развитие всего транспортного коридора: пунктов пропуска, подъездных дорог, железной дороги и портовой инфраструктуры", — подчеркнул министр Николай Калашник.

Следующим этапом сотрудничества станет практическая реализация инфраструктурных проектов, поиск источников финансирования и синхронное развитие транспортных сетей с обеих сторон украинско-румынской границы.

Напомним, Кабинет министров принял решение об открытии нового международного пункта пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Белая Церковь - Сигету Мармацией" на украинско-румынской границе.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности