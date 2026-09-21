Нові пункти пропуску та розвиток логістики: Україна і Румунія уклали важливий меморандум

Україна та Румунія підписали меморандум для розвитку прикордонної інфраструктури у межах Карпатського економічного форуму. Документ спрямований на посилення співпраці задля забезпечення надійного транзиту українських товарів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Меморандум підписали міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник та державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонель Скріоштяну.

Основою підписаного меморандуму стала оновлена Стратегія розвитку прикордонної інфраструктури, яка враховує сучасні виклики та потреби у вантажних і пасажирських перевезеннях. Документ охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 є новими пропозиціями для розширення транспортного сполучення.

Спільна робота передбачає модернізацію автошляхів і пунктів пропуску, розвиток залізниці, спрощення процедур контролю, а також нарощування потужностей для перевалки українських вантажів у румунських морських портах.

"Румунський напрямок є надзвичайно важливим для української логістики в умовах повномасштабної війни. Наше завдання зараз — підтримувати системний розвиток всього транспортного коридору: пунктів пропуску, під’їзних доріг, залізниці та портової інфраструктури", — наголосив міністр Микола Калашник.

Наступним етапом співпраці стане практична реалізація інфраструктурних проєктів, пошук джерел фінансування та синхронний розвиток транспортних мереж по обидва боки українсько-румунського кордону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Біла Церква – Сігету Мармацієй” на українсько-румунському кордоні.