Новые возможности для агросектора: Украина и Австрия подписали меморандум

Украина и Австрия подписали меморандум о расширении сотрудничества в агросекторе. Это открывает новые возможности для украинских производителей и способствует евроинтеграционным процессам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

Документ был подписан в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вену.

Что предполагает меморандум:

Торговля продукцией, технологиями и другими продуктами растениеводства и селекции животных.

Поддержка Украины в Евроинтеграционных процессах.

Обмен опытом в области экологически чистого и устойчивого сельского хозяйства. Сотрудничество в области науки, образования, исследовательских учреждений.

Содействие международному обмену студентами в агросфере.

Помощь Украине в отраслях разведения и воспроизводства животных, селекции растений и многое другое.

Документ подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль и министр по сельскому и лесному хозяйству, развитию регионов и управлению водными ресурсами Австрии Норберт Тотчниг.

"Уверен, меморандум – это не только о сотрудничестве и экономических перспективах. Это и о возможностях для украинских производителей открывать новые рынки и создавать совместные предприятия с австрийскими компаниями", – подчеркнул Коваль.

Напомним, Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса эквивалентности в отношении полевых проверок и производства семян. Это позволяет импорт в Евросоюз семян свеклы, сои, подсолнечника, брюквы из Украины, а также кормовых культур из Молдовы, сертифицированных соответствующими органами.