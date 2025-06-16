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Новые возможности для агросектора: Украина и Австрия подписали меморандум

Зеленский
Меморандум о сотрудничестве был подписан в Вене/Минагрополитики

Украина и Австрия подписали меморандум о расширении сотрудничества в агросекторе. Это открывает новые возможности для украинских производителей и способствует евроинтеграционным процессам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

Документ был подписан в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вену.

Что предполагает меморандум:

  • Торговля продукцией, технологиями и другими продуктами растениеводства и селекции животных.
  • Поддержка Украины в Евроинтеграционных процессах.
  • Обмен опытом в области экологически чистого и устойчивого сельского хозяйства. Сотрудничество в области науки, образования, исследовательских учреждений.
  • Содействие международному обмену студентами в агросфере.
  • Помощь Украине в отраслях разведения и воспроизводства животных, селекции растений и многое другое.

Документ подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль и министр по сельскому и лесному хозяйству, развитию регионов и управлению водными ресурсами Австрии Норберт Тотчниг.

"Уверен, меморандум – это не только о сотрудничестве и экономических перспективах. Это и о возможностях для украинских производителей открывать новые рынки и создавать совместные предприятия с австрийскими компаниями", – подчеркнул Коваль.

Фото 2 — Новые возможности для агросектора: Украина и Австрия подписали меморандум

Напомним, Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса эквивалентности в отношении полевых проверок и производства семян. Это позволяет импорт в Евросоюз семян свеклы, сои, подсолнечника, брюквы из Украины, а также кормовых культур из Молдовы, сертифицированных соответствующими органами.

Автор:
Татьяна Бессараб