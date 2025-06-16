Нові можливості для агросектора: Україна та Австрія підписали меморандум

Україна та Австрія підписали меморандум про розширення співпраці в агросекторі. Це відкриває нові можливості для українських виробників та сприяє євроінтеграційним процесам.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Документ був підписаний в межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Відня.

Що передбачає меморандум:

Торгівлю продукцією, технологіями та іншими продуктами рослинництва та селекції тварин.

Підтримку України в Євроінтеграційних процесах.

Обмін досвідом в галузі екологічно чистого та сталого сільського господарства. Співпрацю в галузі науки, освіти, дослідних установ.

Сприяння міжнародному обміну студентами в агросфері.

Допомогу Україні в галузях розведення і відтворення тварин, селекції рослин та інше.

Документ підписали міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль і міністр з питань сільського та лісового господарства, розвитку регіонів та управління водними ресурсами Австрії Норберт Тотчніг.

"Впевнений, меморандум - це не лише про співпрацю та економічні перспективи. Це й про можливості для українських виробників відкривати нові ринки та створювати спільні підприємства з австрійськими компаніями", - наголосив Коваль.

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу еквівалентності щодо польових перевірок та виробництва насіння. Це дозволяє імпорт до Євросоюзу насіння буряка, сої, соняшника, брукви з України, а також кормових культур із Молдови, сертифікованих відповідними органами.