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Нові можливості для агросектора: Україна та Австрія підписали меморандум

Зеленський
Меморандум про співпрацю був підписаний у Відні/Мінагрополітики

Україна та Австрія підписали меморандум про розширення співпраці в агросекторі. Це відкриває нові можливості для українських виробників та сприяє євроінтеграційним процесам. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Документ був підписаний в межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Відня.

Що передбачає меморандум:

  • Торгівлю продукцією, технологіями та іншими продуктами рослинництва та селекції тварин. 
  • Підтримку України в Євроінтеграційних процесах. 
  • Обмін досвідом в галузі екологічно чистого та сталого сільського господарства. Співпрацю в галузі науки, освіти, дослідних установ. 
  • Сприяння міжнародному обміну студентами в агросфері. 
  • Допомогу Україні в галузях розведення і відтворення тварин, селекції рослин та інше.

Документ підписали міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль і міністр з питань сільського та лісового господарства, розвитку регіонів та управління водними ресурсами Австрії Норберт Тотчніг.  

"Впевнений, меморандум - це не лише про співпрацю та економічні перспективи. Це й про можливості для українських виробників відкривати нові ринки та створювати спільні підприємства з австрійськими компаніями", - наголосив Коваль.

Фото 2 — Нові можливості для агросектора: Україна та Австрія підписали меморандум

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу еквівалентності щодо польових перевірок та виробництва насіння. Це дозволяє імпорт до Євросоюзу насіння буряка, сої, соняшника, брукви з України, а також кормових культур із Молдови, сертифікованих відповідними органами.

Автор:
Тетяна Бесараб