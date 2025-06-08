Україна та Австрія запускають пілотний проєкт з відновлюваної енергетики в межах партнерства міст-побратимів

Міністерство енергетики України презентувало перший пілотний проєкт міст-побратимів, спрямований на зміцнення енергетичної стійкості українських громад.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Германа Галущенка під час ІІІ Міжнародного Саміту міст і регіонів.

Першим прикладом такого партнерства стало співробітництво між українським містом Глобине та австрійським Графенвертом. У межах цієї співпраці передбачено виділення мільйонів євро на встановлення сонячних панелей у Глобиному. Цей крок має забезпечити громаді доступ до сталої та відновлюваної енергії.

Крім того, Міністерство енергетики представило Інвестиційний атлас, до якого вже включено понад 150 регіональних енергетичних проєктів. Галущенко закликав учасників саміту долучитися до реалізації цих ініціатив, що охоплюють різні джерела енергії – від сонячної та вітрової до біоенергетики та малих ГЕС.

Ще у 2024 році Міністерство ініціювало впровадження Паспортів енергетичної стійкості регіонів – стратегічного інструменту, що дозволяє об'єктивно оцінити потенціал кожної області в розвитку енергонезалежності. Ці паспорти враховують специфіку територій і сприяють збалансованому розвитку всіх типів джерел енергії.

Ініціатива міст-побратимів та оновлений інвестиційний підхід до розвитку енергетики стали ключовими темами саміту, що об'єднав українські та іноземні громади, донорів і бізнес.

Додамо, німецька компанія Notus Energy реалізує проєкту вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 300 МВт в Одеській області, з першою чергою потужністю 120 МВт.