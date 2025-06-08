Украина и Австрия запускают пилотный проект по возобновляемой энергетике в рамках партнерства городов-побратимов

Министерство энергетики Украины представило первый пилотный проект городов-побратимов, направленный на укрепление энергетической устойчивости украинских общин.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Германа Галущенко во время III Международного Саммита городов и регионов.

Первым примером такого партнерства стало сотрудничество между украинским городом Глобино и австрийским Графенвертом. В рамках этого сотрудничества предусмотрено выделение миллионов евро на установку солнечных панелей в Глобино. Этот шаг должен обеспечить обществу доступ к устойчивой и возобновляемой энергии.

Кроме того, Министерство энергетики представило Инвестиционный атлас, в который уже включены более 150 региональных энергетических проектов. Галущенко призвал участников саммита принять участие в реализации этих инициатив, охватывающих различные источники энергии – от солнечной и ветровой до биоэнергетики и малых ГЭС.

Еще в 2024 году Министерство инициировало введение Паспортов энергетической устойчивости регионов – стратегического инструмента, позволяющего объективно оценить потенциал каждой области в развитии энергонезависимости. Эти паспорта учитывают специфику территорий и способствуют сбалансированному развитию всех типов источников энергии.

Инициатива городов-побратимов и обновленный инвестиционный подход к развитию энергетики стали ключевыми темами саммита, объединившего украинские и иностранные общины, доноров и бизнес.

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