Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Наличный курс:

USD

41,42

41,36

EUR

47,60

47,45

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Австрия запускают пилотный проект по возобновляемой энергетике в рамках партнерства городов-побратимов

энергетика
Предусмотрено выделение миллионов евро на установку солнечных панелей в Глобино / Министерство энергетики

Министерство энергетики Украины представило первый пилотный проект городов-побратимов, направленный на укрепление энергетической устойчивости украинских общин.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Германа Галущенко во время III Международного Саммита городов и регионов.

Первым примером такого партнерства стало сотрудничество между украинским городом Глобино и австрийским Графенвертом. В рамках этого сотрудничества предусмотрено выделение миллионов евро на установку солнечных панелей в Глобино. Этот шаг должен обеспечить обществу доступ к устойчивой и возобновляемой энергии.

Кроме того, Министерство энергетики представило Инвестиционный атлас, в который уже включены более 150 региональных энергетических проектов. Галущенко призвал участников саммита принять участие в реализации этих инициатив, охватывающих различные источники энергии – от солнечной и ветровой до биоэнергетики и малых ГЭС.

Еще в 2024 году Министерство инициировало введение Паспортов энергетической устойчивости регионов – стратегического инструмента, позволяющего объективно оценить потенциал каждой области в развитии энергонезависимости. Эти паспорта учитывают специфику территорий и способствуют сбалансированному развитию всех типов источников энергии.

Инициатива городов-побратимов и обновленный инвестиционный подход к развитию энергетики стали ключевыми темами саммита, объединившего украинские и иностранные общины, доноров и бизнес.

Немецкая компания Notus Energy реализует проекта ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 300 МВт в Одесской области, с первой очередью мощностью 120 МВт.

Автор:
Татьяна Гойденко