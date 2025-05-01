В Раде представлен законопроект о совершенствовании аукционов для возобновляемой энергетики: какова основная цель

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий изменения в действующее законодательство для совершенствования конкурентных условий на рынке производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Законопроект 13219 обнародован на официальном портале парламента.

О законопроекте

Документ направлен на реформирование аукционной модели поддержки "зеленой" энергетики и привлечения инвесторов.

В пояснительной записке говорится, что развитие возобновляемой энергетики является приоритетом государственной политики Украины и важным инструментом укрепления энергетической безопасности, особенно в условиях войны.

Согласно Нацпланам до 2030 года, Украина должна достичь 29,4% доли ВИЭ в потреблении электроэнергии, требующей около $11 млрд инвестиций.

Проведенные в 2024 году пилотные аукционы по распределению квот проявили низкий интерес инвесторов и показали необходимость усовершенствования аукционной модели.

Также это требуется Еврокомиссией в рамках обязательств по Соглашению об ассоциации.

Цели и задачи принятия законопроекта:

Законопроект призван сделать аукционы для поддержки "зеленой" энергетики более эффективными и привлекательными для инвесторов.

Принятие данного законопроекта позволит:

сделать аукционы по распределению "зеленых" квот более привлекательными для инвесторов;

повысить конкуренцию, что поможет снизить стоимость поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников для потребителей;

приблизить Украину к энергетическим целям, определенным в национальных планах развития ВИЭ до 2030 года.

Общая характеристика и основные положения законопроекта:

Проект закона предусматривает:

введение поддержки для победителей аукционов в виде "чистой" премии вместо контрактов на разницу до 31.12.2029;

устранение неопределенности максимального объема годовой квоты поддержки на одного участника в случае дополнительных квот;

просмотр квот поддержки для разных видов возобновляемой энергетики (солнечная, ветровая, биомасса, биогаз, малые ГЭС);

введение нового финансового механизма гарантирования реализации проектов, заменяющего банковскую гарантию;

продление срока действия аукционов с 01.01.2030 по 31.12.2034;

снижение финансовой нагрузки на участников аукционов из-за уменьшения размера банковских гарантий;

установление допустимого отклонения установленной мощности объекта от квоты в пределах 10%;

усовершенствование механизма выдачи и обращения гарантий происхождения электрической энергии в соответствии с европейскими стандартами для обеспечения признания в ЕС;

обеспечение возможности подсоединять установки хранения энергии в рамках механизма cable pooling.

Инициаторами законопроекта являются Андрей Герус, Олег Бондаренко, Андрей Кит, Виктория Гриб и другие.

Отмечается, что реализация акта не нуждается в финансировании из государственного и местных бюджетов.

Delo.ua ранее сообщало, что самая большая проблема для потенциальных инвесторов в секторе ВИЭ в Украине – это высокий уровень недоверия к государственным инструментам поддержки. Это включает в себя долговый кризис, нестабильность регуляторной среды и общие политические обстоятельства.

В этом контексте целесообразно рассмотреть дополнительные механизмы стимулирования для "зеленых" инвесторов, где роль государства была бы меньше.