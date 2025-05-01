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В Раде представлен законопроект о совершенствовании аукционов для возобновляемой энергетики: какова основная цель
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий изменения в действующее законодательство для совершенствования конкурентных условий на рынке производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Законопроект 13219 обнародован на официальном портале парламента.
О законопроекте
Документ направлен на реформирование аукционной модели поддержки "зеленой" энергетики и привлечения инвесторов.
В пояснительной записке говорится, что развитие возобновляемой энергетики является приоритетом государственной политики Украины и важным инструментом укрепления энергетической безопасности, особенно в условиях войны.
Согласно Нацпланам до 2030 года, Украина должна достичь 29,4% доли ВИЭ в потреблении электроэнергии, требующей около $11 млрд инвестиций.
Проведенные в 2024 году пилотные аукционы по распределению квот проявили низкий интерес инвесторов и показали необходимость усовершенствования аукционной модели.
Также это требуется Еврокомиссией в рамках обязательств по Соглашению об ассоциации.
Цели и задачи принятия законопроекта:
Законопроект призван сделать аукционы для поддержки "зеленой" энергетики более эффективными и привлекательными для инвесторов.
Принятие данного законопроекта позволит:
- сделать аукционы по распределению "зеленых" квот более привлекательными для инвесторов;
- повысить конкуренцию, что поможет снизить стоимость поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников для потребителей;
- приблизить Украину к энергетическим целям, определенным в национальных планах развития ВИЭ до 2030 года.
Общая характеристика и основные положения законопроекта:
Проект закона предусматривает:
- введение поддержки для победителей аукционов в виде "чистой" премии вместо контрактов на разницу до 31.12.2029;
- устранение неопределенности максимального объема годовой квоты поддержки на одного участника в случае дополнительных квот;
- просмотр квот поддержки для разных видов возобновляемой энергетики (солнечная, ветровая, биомасса, биогаз, малые ГЭС);
- введение нового финансового механизма гарантирования реализации проектов, заменяющего банковскую гарантию;
- продление срока действия аукционов с 01.01.2030 по 31.12.2034;
- снижение финансовой нагрузки на участников аукционов из-за уменьшения размера банковских гарантий;
- установление допустимого отклонения установленной мощности объекта от квоты в пределах 10%;
- усовершенствование механизма выдачи и обращения гарантий происхождения электрической энергии в соответствии с европейскими стандартами для обеспечения признания в ЕС;
- обеспечение возможности подсоединять установки хранения энергии в рамках механизма cable pooling.
Инициаторами законопроекта являются Андрей Герус, Олег Бондаренко, Андрей Кит, Виктория Гриб и другие.
Отмечается, что реализация акта не нуждается в финансировании из государственного и местных бюджетов.
Delo.ua ранее сообщало, что самая большая проблема для потенциальных инвесторов в секторе ВИЭ в Украине – это высокий уровень недоверия к государственным инструментам поддержки. Это включает в себя долговый кризис, нестабильность регуляторной среды и общие политические обстоятельства.
В этом контексте целесообразно рассмотреть дополнительные механизмы стимулирования для "зеленых" инвесторов, где роль государства была бы меньше.