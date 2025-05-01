До Ради подано законопроєкт щодо вдосконалення аукціонів для відновлюваної енергетики: яка основна ціль

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає зміни до чинного законодавства задля вдосконалення конкурентних умов на ринку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Законопроєкт 13219 оприлюднено на офіційному порталі парламенту.

Про законопроєкт

Документ спрямований на реформування аукціонної моделі підтримки "зеленої" енергетики та залучення інвесторів.

В пояснювальній записці йдеться про те, що розвиток відновлюваної енергетики є пріоритетом державної політики України та важливим інструментом зміцнення енергетичної безпеки, особливо в умовах війни.

Згідно з Нацпланами до 2030 року, Україна має досягти 29,4% частки ВДЕ у споживанні електроенергії, що потребує близько $11 млрд інвестицій.

Проведені у 2024 році пілотні аукціони з розподілу квот виявили низький інтерес інвесторів і засвідчили потребу вдосконалення аукціонної моделі.

Також це вимагається Єврокомісією у рамках зобов'язань за Угодою про асоціацію.

Цілі та завдання прийняття законопроекту:

Законопроєкт покликаний зробити аукціони для підтримки "зеленої" енергетики ефективнішими та привабливішими для інвесторів.

Прийняття цього законопроєкту дозволить:

зробити аукціони з розподілу "зелених" квот привабливішими для інвесторів;

підвищити конкуренцію, що допоможе зменшити вартість підтримки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел для споживачів;

наблизити Україну до енергетичних цілей, визначених у національних планах розвитку ВДЕ до 2030 року.

Загальна характеристика та основні положення законопроекту:

Проект закону передбачає:

введення підтримки для переможців аукціонів у вигляді "чистої" премії замість контрактів на різницю до 31.12.2029;

усунення невизначеності щодо максимального обсягу річної квоти підтримки на одного учасника у разі додаткових квот;

перегляд квот підтримки для різних видів відновлюваної енергетики (сонячна, вітрова, біомаса, біогаз, малі ГЕС);

введення нового фінансового механізму гарантування реалізації проектів, який замінить банківську гарантію;

продовження терміну дії аукціонів з 01.01.2030 до 31.12.2034;

зниження фінансового навантаження на учасників аукціонів через зменшення розміру банківських гарантій;

встановлення допустимого відхилення встановленої потужності об’єкта від квоти в межах 10%;

удосконалення механізму видачі та обігу гарантій походження електричної енергії згідно з європейськими стандартами для забезпечення визнання в ЄС;

забезпечення можливості приєднувати установки зберігання енергії в рамках механізму cable pooling.

Ініціаторами законопроєкту є Андрій Герус, Олег Бондаренко, Андрій Кіт, Вікторія Гриб та інші.

Наголошується, що реалізація акта не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів.

Delo.ua раніше повідомляло, що найбільша проблема для потенційних інвесторів у секторі ВДЕ в Україні – це високий рівень недовіри до державних інструментів підтримки. Це включає боргову кризу, нестабільність регуляторного середовища та загальні політичні обставини.

У цьому контексті доцільно розглянути додаткові механізми стимулювання для "зелених" інвесторів, де роль держави була б меншою.