Новые выплаты и социальные услуги: Рада изменила правила поддержки людей с инвалидностью

19 августа Верховная Рада приняла законопроект №14191, изменяющий систему государственной поддержки семей с детьми и лицами с инвалидностью. С 2027 для расчета выплат введут базовую величину от 4000 грн, а семьи смогут получать не только деньги, но и социальные услуги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает официальный вебпортал парламента.

Какими будут выплаты

Базовую величину будут ежегодно определять в законе о госбюджете. Она не может быть менее 4000 грн.

Размер ежемесячного пособия будет составлять:

детям с инвалидностью до 18 лет – 200% базовой величины;

людям с инвалидностью с детства I группы - 200%;

II группы - 100%;

III группы – 75%.

Лицам с инвалидностью с детства I группы устанавливается надбавка по уходу за ними в размере:

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы – 200% размера базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы – 100% размера базовой величины.

Одинокие люди с инвалидностью с детства II и III групп, нуждающиеся в постоянном уходе, смогут получать прибавку в размере 75% базовой величины.

Помощь семьям с детьми

Закон также предусматривает новую социальную услугу раннего вмешательства для семей с детьми от рождения до четырех лет, имеющих нарушение развития или риск их возникновения.

Услуга будет включать в себя работу социального менеджера и специалистов с семьей. Они будут составлять индивидуальный план поддержки, который может включать обучение родителей, консультации по уходу, развитию и социализации ребенка.

В первые пять лет действия закона социальные услуги по индивидуальному плану будет оплачивать государство. С 1 января 2027 года в течение пяти лет из госбюджета также будут финансировать сопровождение во время инклюзивного обучения; комплексное развитие и уход за детьми с инвалидностью, а также временный отдых для родителей или опекунов.

Кроме того, родители ребенка с инвалидностью будут иметь право раз в год на двухнедельный временный отдых.

По данным авторов закона, в совокупности с денежными выплатами такая модель поддержки будет обеспечивать семьям помощь в размере от 20 до 71 тысяч гривен в месяц в зависимости от индивидуальных потребностей.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий расчет социальной помощи семьям детей с инвалидностью от минимальной заработной платы, а не заниженного прожиточного минимума.