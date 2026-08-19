Нові виплати та соціальні послуги: Рада змінила правила підтримки людей з інвалідністю

19 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14191, який змінює систему державної підтримки сімей з дітьми та особами з інвалідністю. З 2027 року для розрахунку виплат запровадять базову величину від 4000 грн, а родини зможуть отримувати не лише гроші, а й соціальні послуги.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє офіційний вебпортал парламенту.

Якими будуть виплати

Базову величину щороку визначатимуть у законі про держбюджет. Вона не може бути меншою за 4000 грн.

Розмір щомісячної допомоги становитиме:

дітям з інвалідністю до 18 років — 200% базової величини;

людям з інвалідністю з дитинства I групи — 200%;

II групи — 100%;

III групи — 75%.

Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, – 200% розміру базової величини;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, – 100% розміру базової величини.

Одинокі люди з інвалідністю з дитинства II та III груп, які потребують постійного догляду, зможуть отримувати надбавку у розмірі 75% базової величини.

Допомога сім'ям із дітьми

Закон також передбачає нову соціальну послугу раннього втручання для сімей із дітьми від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення.

Послуга включатиме роботу соціального менеджера та фахівців із родиною. Вони складатимуть індивідуальний план підтримки, який може включати навчання батьків, консультації щодо догляду, розвитку та соціалізації дитини.

Протягом перших п'яти років дії закону соціальні послуги за індивідуальним планом оплачуватиме держава. З 1 січня 2027 року протягом п'яти років із держбюджету також фінансуватимуть супровід під час інклюзивного навчання; комплексний розвиток і догляд за дітьми з інвалідністю, а також тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів.

Крім того батьки дитини з інвалідністю матимуть право раз на рік на двотижневий тимчасовий відпочинок.

За даними авторів закону, у сукупності з грошовими виплатами така модель підтримки забезпечуватиме родинам допомогу в розмірі від 20 до 71 тисячі гривень на місяць залежно від індивідуальних потреб.

Нагадаємо, у грудні минулого року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає розрахунок соціальної допомоги сім’ям дітей з інвалідністю від мінімальної заробітної плати, а не від заниженого прожиткового мінімуму.