Европейский Союз в среду официально предложит новый пакет кредитной поддержки для Украины на сумму 45 млрд евро ($49,5 млрд), привлеченных через общие заимствования. Брюссель настаивает, чтобы к финансированию присоединились все 27 государств-членов блока, несмотря на сопротивление отдельных правительств.

Как пишет Dilo, об этом в интервью Bloomberg заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

ЕС планирует закрыть две трети дефицита Украины

Потребности Украины во внешнем финансировании оказались больше, чем ожидали в ЕС, — сейчас Киев сталкивается с дополнительным дефицитом в размере около 70 млрд евро.

Евроблок стремится покрыть ориентировочно две трети этой суммы, а остальные должны обеспечить другие международные партнеры.

Новый план будет фактически повторять механизм, согласованный в декабре прошлого года для привлечения 90 млрд евро на текущий и последующие годы. По этой схеме Еврокомиссия занимает деньги на рынках капитала от имени ЕС, долг гарантируется общим бюджетом блока, а привлеченные средства направляются Киеву.

Берлин требует участия всех стран

Германия, являющаяся крупнейшим донором бюджета ЕС и традиционно выступающая против общих долговых заимствований как принципа, готова поддержать нынешний кредитный механизм.

В то же время Берлин настаивает, чтобы в новом раунде финансирования принимали участие все страны ЕС — после того, как Венгрия, Чехия и Словакия отказались присоединяться к прошлогоднему пакету займов.

Переговоры с этими государствами состоятся на следующей неделе на саммите лидеров ЕС. Промедление с политическим решением может усложнить выделение Украине очередного транша от Международного валютного фонда на сумму около $ 1,66 млрд до конца года.

В преддверии декабрьского заседания Совета директоров МВФ нуждается в четких гарантиях финансовой устойчивости Украины на следующие 12 месяцев.

По словам Домбровскиса, у фонда достаточно убедительного обязательства ЕС, даже если все технические правила еще не приняты.

Напомним, Еврокомиссия уже прорабатывала новый кредит для Украины на €45 млрд из-за большего, чем ожидалось, дефицита финансирования в 2027 году.