Новый McDonald's хотят построить у памятника жертвам Бабьего Яра в Киеве: как это объясняют в компании

На пересечении улиц Ильенко и Дорогожицкой возле Бабьего Яра в Киеве планируют построить новый ресторан сети McDonald's. Заведение может появиться на месте, которое во время нацистской оккупации было одной из ключевых остановок так называемого маршрута смерти.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

По его словам, проект нового заведения презентовал архитектор Николай Вихарев на заседании Департамента культурного наследия Киевской городской государственной администрации.

McDonald's планируют построить позади памятного знака, посвященного трагедии Бабьего Яра. Эта скульптурная композиция обозначает место, с которого начиналась "Дорога смерти" — ею нацисты в сентябре 1941 года конвоировали на расстрел десятки тысяч человек.

Скульптуру установили в 2011 году к 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Автор монумента – известный киевский скульптор Константин Скритуцкий. Он изобразил на бетоне отпечатки сотни человеческих стоп, символизирующих людей, которые тогда шли на смерть.

В 1941 году на этом месте был расположен немецкий охранный залог, а сейчас оно уже не первый год ограждено строительным забором.

Что говорит McDonald's

В комментарии для Delo.ua компания подтвердила, что согласно проекту, партнер-застройщик "МакДональдс" планирует строительство упомянутого ресторана на пересечении улиц Ильенко и Дорогожицкой – в активной части города, рядом с учебными заведениями, студенческими общежитиями, другими заведениями питания и супермаркетами, недалеко от популярного инновационного парка.

"При строительстве ресторанов и обустройстве территорий вокруг, "МакДональдз" неукоснительно соблюдает законодательство и все нормативные требования. Мы с уважением относимся к общинам, в которых открываем наши заведения, а также к историческому, культурному и социальному контексту каждого места. При выборе земельного участка мы вместе с партнерами-застройщиками всегда проводим ретельность учетом действующего законодательства, а также получаем все необходимые разрешения для проектировочных и строительных работ", - сообщили в компании.

При этом участок, отведенный под строительство ресторана "МакДональдс", не затрагивает памятный знак «Дорога смерти», расположенный неподалеку.

"Территория, на которой расположен этот памятный знак, не принадлежит нашей компании или нашим партнерам-застройщикам и в пределах проекта ресторана "МакДональдс" нет никаких намерений убирать указанный памятный знак", — заявили в McDonald's.

Напомним, 12 апреля заработал первый McDonald's в Ужгороде. Ресторан расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью около 400 м². А 7 мая открылось первое заведение компании в Мукачево. Он стал 112- рестораном сети McDonald's в Украине.