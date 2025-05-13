Новий McDonald's хочуть побудувати біля пам'ятника жертвам Бабиного Яру у Києві: як це пояснюють в компанії

На перетині вулиць Іллєнка та Дорогожицької біля Бабиного Яру у Києві планують збудувати новий ресторан мережі McDonald's. Заклад може з'явитися на місці, яке під час нацистської окупації було однією з ключових зупинок так званого маршруту смерті.

Про це повідомив активіст та пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, проєкт нового закладу презентував архітектор Микола Віхарєв на засіданні Департаменту культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

McDonald's планують побудувати позаду пам'ятного знаку, присвяченого трагедії Бабиного Яру. Ця скульптурна композиція позначає місце, з якого починалась "Дорога смерті" — нею нацисти у вересні 1941 року конвоювали на розстріл десятки тисяч людей.

Скульптуру встановили у 2011 році до 70-х роковин трагедії у Бабиному Яру. Автор монумента — відомий київський скульптор Костянтин Скритуцький. Він зобразив на бетоні відбитки сотні людських стоп, що символізують людей, які тоді прямували на смерть.

У 1941 році на цьому місці була розташована німецька охоронна застава, а зараз воно вже не перший рік огороджене будівельним парканом.

Що каже McDonald's

У коментарі для Delo.ua компанія підтвердила, що згідно з проєктом, партнер-забудовник "МакДональдз" планує будівництво згаданого ресторану на перетині вулиць Іллєнка та Дорогожицької – в активній частині міста, поруч із навчальними закладами, студентськими гуртожитками, іншими закладами харчування та супермаркетами, неподалік від популярного інноваційного парку, та інших об'єктів міської інфраструктури.

"Під час будівництва ресторанів та облаштування територій навколо, "МакДональдз" неухильно дотримується законодавства та всіх нормативних вимог. Ми з повагою ставимося до громад, у яких відкриваємо наші заклади, а також до історичного, культурного й соціального контексту кожного місця.Під час вибору земельної ділянки ми разом із партнерами-забудовниками завжди проводимо ретельний аудит, щоби переконатися у законності та прозорості використання території з урахуванням чинного законодавства, а також отримуємо всі необхідні дозволи для проєктувальних та будівельних робіт", - повідомили в компанії.

При цьому, ділянка, що відведена під будівництво ресторану "МакДональдз", не зачіпає пам’ятний знак «Дорога смерті», розташований неподалік.

"Територія, на якій розташовано цей памʼятний знак, не належить нашій компанії або нашим партнерам-забудовникам і в межах проєкту ресторану "МакДональдз" немає жодних намірів прибирати вказаний памʼятний знак ", - заявили в McDonald's.

Нагадаємо, 12 квітня запрацював перший McDonald's в Ужгороді. Ресторан розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 м². А 7 травня відкрився перший заклад компанії у Мукачеві. Він став 112- рестораном мережі McDonald's в Україні.