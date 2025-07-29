Новый топливный терминал появится во Львовской области: польская Unimot инвестирует €60 млн

Польская компания Unimot SA намерена построить топливно-энергетический комплекс в Мостисках Львовской области. Ожидается, что инвестиции в проект будут составлять 55-60 миллионов евро.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на enkorr, об этом сообщил директор по связям с органами государственной власти в Украине Unimot SA Назарий Волянский.

По его словам, компания уже приобрела землю на западе Украины, в Мостиске, для строительства крупного топливно-энергетического комплекса. Топливный терминал потребует около 55-60 миллионов евро инвестиций. Волянский уточнил, что указанный земельный участок "с железной дорогой".

Он добавил, что компания уже подала заявку в Министерство экономики для признания значительным инвестором и рассчитывает на получение определенных стимулов от государства.

"Надеемся, что мы их получим и начнем этот проект. Сейчас он находится в стадии активной подготовки", - отметил он.

Как сообщалось, Европейский Союз принял решение предоставить Украине 76 млн евро грантовой помощи для строительства евроколеи между Львовом и границей с Польшей, Скнилов-Мостиска II станет первым полноценным участком будущего прямого железнодорожного сообщения европейским путём с Европой.

Unimot: история сотрудничества с Украиной

Unimot SA – независимый импортер жидкого и газообразного топлива. Компания, основанная в 2011 году, предлагает дизельное топливо, биотопливо, сжиженный газ, природный газ, электроэнергию, моторные масла и битум.

С 2017 котируется на основном рынке Варшавской фондовой биржи. С 2017 года Unimot строит сеть автозаправочных станций в Польше, а с 2019 года в Украине под брендом Avia на основе договоров мастер-франчайзинга.

С началом полномасштабной войны Unimot стала одной из первых компаний, мобилизовавших объемы нефтепродуктов на остродефицитный украинский рынок.

Напомним, в июне 2025 года украинские компании импортировали 17 тысяч тонн битума, что на 92% больше, чем в прошлом месяце. Наибольшие объемы битума были ввезены из Польши – 10,9 тыс. тонн и Литвы – 3,9 тыс. тонн. Основным поставщиком стала компания Orlen, обеспечившая более 70% всех поставок, или 11,9 тыс. тонн. Польская компания Unimot Bitumen отгрузила еще 1,6 тыс. тонн продукции.