Новий паливний термінал з'явиться на Львівщині: польська Unimot інвестує €60 млн

Польська компанія Unimot S.A. має намір збудувати паливно-енергетичний комплекс у Мостиськах, що на Львівщині. Очікується, що інвестиції в проєкт становитимуть 55-60 мільйонів євро.

Як пише Delo.ua, посилаючись на enkorr, про це повідомив директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні Unimot S.A. Назарій Волянський.

За його словами, компанія вже придбала землю на заході України, в Мостиськах, для будівництва великого паливно-енергетичного комплексу. Паливний термінал потребуватиме близько 55-60 мільйонів євро інвестицій. Волянський уточнив, що зазначена земельна ділянка "з залізницею".

Він додав, що компанія вже подала заявку в Міністерство економіки, для визнання значним інвестором і розраховує на отримання певних стимулів від держави.

"Маємо надію, що ми їх отримаємо і розпочнемо цей проєкт. Зараз він перебуває в стадії активної підготовки", - зазначив він.

Як повідомлялось, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні 76 млн євро грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею, Скнилів-Мостиська ІІ стане першою повноцінною ділянкою майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою.

Unimot: історія співпраці з Україною

Unimot S.A. — незалежний імпортер рідкого та газоподібного палива. Компанія, Заснована у 2011 році пропонує дизельне пальне, біопаливо, зріджений газ, природний газ, електроенергію, моторні оливи та бітум.

З 2017 року котирується на основному ринку Варшавської фондової біржі. З 2017 року Unimot будує мережу автозаправних станцій у Польщі, а з 2019 року і в Україні під брендом Avia на основі договорів мастер-франчайзингу.

З початком повномасштабної війни Unimot стала однією з перших компаній, хто мобілізував обсяги нафтопродуктів на гостродефіцитний український ринок.

Нагадаємо, у червні 2025 року українські компанії імпортували 17 тисяч тонн бітуму, що на 92% більше, ніж у попередньому місяці. Найбільші обсяги бітуму було ввезено з Польщі — 10,9 тис. тонн та Литви — 3,9 тис. тонн. Основним постачальником стала компанія Orlen, яка забезпечила понад 70% усіх поставок, або 11,9 тис. тонн. Польська компанія Unimot Bitumen відвантажила ще 1,6 тис. тонн продукції.