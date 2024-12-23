Объемы вложений бизнеса и населения в банках растут — НБУ

В 2024 году банки смогли обеспечить непрерывное обслуживание бизнеса и населения и предоставляли все больше ресурсов экономике для преодоления последствий войны. Ликвидность, платежеспособность и операционная устойчивость банковской системы не вызывают беспокойства.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности от НБУ.

Макроэкономические условия благоприятны для работы финансовых учреждений



Как отмечают в регуляторе, экономический рост продолжается, а стабильное поступление международной помощи позволяет финансировать значительный "военный" бюджетный дефицит и пополнять международные резервы и сглаживает структурные уязвимости украинской экономики в результате войны. курсовые колебания

В НБУ признают, что инфляция ускорилась, однако прогнозируют, что инфляционное давление ослабится с середины будущего года после поступления на рынок продукции нового урожая. Кроме того, усиление НБУ монетарных условий остановит продолжавшееся более года снижение коммерческих ставок банков.

По данным регулятора, ключевым риском для финансовой стабильности остается война, что значительно повышает расходы финучреждений на осуществление операционной деятельности и сдерживает риск-аппетит к развитию отдельных бизнес-линий.

Ликвидность банков комфортна для дальнейшего наращивания инвестиций и кредитования.

Как подчеркивают в НБУ, после непродолжительного периода сезонной волатильности, объемы вложений бизнеса и населения в банках растут.

"Это поддерживает значительный уровень ликвидности банковского сектора – банки с запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности", — подчеркивают регулятор.

Кроме того, как прогнозируют в НБУ, из-за повышения требований к обязательным резервам и более активному инвестированию банками средств в ОВГЗ с одновременным сокращением доли депозитных сертификатов в высоколиквидных активах, можно ожидать более привлекательные условия привлечения клиентских средств.

Резвое кредитование продолжается во всех сегментах.

Как говорится в отчете, чистый гривневый кредитный портфель бизнеса увеличился за год (по состоянию на 1 ноября 2024 года до 1 ноября 2023 года) более чем на 20%, население – более чем на 30% Также банки фиксируют рост спроса на заемные средства от клиентов (по кредитам) бизнеса – оценки самые высокие с 2021 года).

В НБУ констатируют, что корпоративный кредитный портфель растет у банков всех групп и предприятий разного размера. Финучреждения активно кредитуют предприятия сельского хозяйства, торговли и промышленности.

Также заключенный банками летом меморандум способствовал финансированию возобновления энергетики на льготных условиях.

"Несмотря на рост кредитов, их уровень остается достаточно низким по отношению к ВВП и доходам населения, что свидетельствует о значительном пространстве для наращивания портфеля", — убеждены в Нацбанке.

При этом роль государственной поддержки в кредитовании бизнеса в дальнейшем ослабляется.

Длительное снижение ставок побудило банки активнее управлять активами

Банки преимущественно смогли удержать доходность активов, поэтому чистая процентная маржа осталась высокой, а рентабельность – значительной, что позволяет поддерживать высокий уровень капитала.

Весомым неблагоприятным фактором для прибыльности банков стало повторное повышение ставки налога на прибыль до 50%.

Банки успешно перешли на новую трехуровневую структуру регулятивного капитала, начали учитывать в капитале все ключевые риски (кредитный, рыночный и операционный) и имеют первые результаты внутренней оценки достаточности капитала в рамках ICAAP. Вместе это обеспечило значительное продвижение в приведении отечественных банковских регуляций к нормам ЕС. Эта работа будет продолжаться и дальше.

Заметим, по данным Национального банка Украины, 117,63 млрд грн прибыли получили 62 украинских банка после уплаты налогов за 9 месяцев 2024 года. Это на 7% больше, чем в прошлом. 41% от совокупной прибыли банков приходится на государственный ПриватБанк, а лучший рост показал МТБ банк – в 13 раз в год.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.