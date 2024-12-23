Обсяги вкладень бізнесу та населення в банках зростають - НБУ

Протягом 2024 року банки змогли забезпечити безперервне обслуговування бізнесу та населення і надавали дедалі більше ресурсів економіці для подолання наслідків війни. Ліквідність, платоспроможність та операційна стійкість банківської системи не викликають занепокоєнь.

Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність від НБУ.

Макроекономічні умови сприятливі для роботи фінансових установ



Як зауважують у регуляторі, економічне зростання триває, а стабільне надходження міжнародної допомоги дає змогу фінансувати значний "воєнний" бюджетний дефіцит і поповнювати міжнародні резерви та згладжує структурні вразливості української економіки внаслідок війни. За рахунок цього НБУ має можливість забезпечувати стабільну роботу валютного ринку та згладжувати надмірні курсові коливання.

В НБУ визнають, що інфляція прискорилася, однак прогнозують, що інфляційний тиск послабиться із середини наступного року після надходження на ринок продукції нового врожаю. Крім того, посилення НБУ монетарних умов зупинить зниження комерційних ставок банків, що тривало понад рік.

За даними регулятора, ключовим ризиком для фінансової стабільності залишається війна, що значно підвищує витрати фінустанов на здійснення операційної діяльності та стримує ризик-апетит до розвитку окремих ліній бізнесу.

Ліквідність банків комфортна для подальшого нарощення інвестицій та кредитування

Як підкреслюють в НБУ, після нетривалого періоду сезонної волатильності обсяги вкладень бізнесу та населення в банках зростають.

"Це підтримує значний рівень ліквідності банківського сектору – банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності", - наголошують у регуляторі.

Крім того, як прогнозують в НБУ, через підвищення вимог до обов’язкових резервів та активніше інвестування банками коштів в ОВДП з одночасним скороченням частки депозитних сертифікатів у високоліквідних активах, можна очікувати на привабливіші умови залучення клієнтських коштів.

Жваве кредитування триває в усіх сегментах

Як йдеться у звіті, чистий гривневий кредитний портфель бізнесу збільшився за рік (станом на 1 листопада 2024 до 1 листопада 2023 року) на понад 20%, населення – на понад 30%. Також банки фіксують зростання попиту на позикові кошти від клієнтів (за кредитами бізнесу – оцінки найвищі з 2021 року).

В НБУ констатують, що корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп та підприємств різного розміру. Фінустанови активно кредитують підприємства сільського господарства, торгівлі та промисловості.

Також укладений банками влітку меморандум сприяв фінансуванню відновлення енергетики на пільгових умовах.

"Незважаючи на зростання кредитів, їхній рівень залишається досить низьким відносно ВВП та доходів населення, що свідчить про значний простір для нарощення портфеля", - переконані в Нацбанку.

При цьому, роль державної підтримки в кредитуванні бізнесу надалі послаблюється. Водночас посилюється роль гарантій уряду та міжнародних фінансових організацій для покриття кредитного ризику.

Тривале зниження ставок спонукало банки активніше управляти активами

Банки переважно змогли утримати дохідність активів, тож чиста процентна маржа залишилася високою, а рентабельність – значною, що дає змогу підтримувати високий рівень капіталу.

Вагомим несприятливим фактором для прибутковості банків стало повторне підвищення ставки податку на прибуток до 50%. Практика ретроспективних податкових новацій значно ускладнює планування капіталу банків, а для деяких звужує можливості кредитування.

Банки успішно перейшли на нову трирівневу структуру регулятивного капіталу, почали враховувати в капіталі всі ключові ризики (кредитний, ринковий та операційний) і мають перші результати внутрішньої оцінки достатності капіталу в межах ICAAP. Разом це забезпечило значний поступ у приведенні вітчизняних банківських регуляцій до норм ЄС. Ця робота триватиме й надалі.

Зауважимо, за даними Національного банку України, 117,63 млрд грн прибутку отримали 62 українських банків після сплати податків за 9 місяців 2024 року. Це на 7% більше, аніж торік. 41% від сукупного прибутку банків припадає на державний ПриватБанк, а найкращий ріст показав МТБ банк — у 13 разів за рік.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.