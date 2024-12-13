В НБУ назвали середню ставку за кредитами для бізнесу

У Національному банку вважають, що загальноекономічна ситуація в Україні сприяє розвитку ринкового кредитування, а середня ставка за кредитами є доступною для бізнесу і коливається у районі 15-16%.

Про це повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час виступу на GET Business Festival 2024, який пройшов 12 грудня, повідомляє кореспондент Delo.ua.

За її словами, складна ситуація з кредитуванням була в перший рік повномасштабного вторгнення. І тоді велику роль зіграла державна програма пільгового кредитування "5-7-9%", яка передбачала компенсацію відсоткових ставок позичальникам та державні гарантії під цілу низку проєктів.

"Завдяки зниженню інфляції у 2023 та 2024 роках знизилися ринкові ставки, і сьогодні середня ставка за кредитами для бізнесу коливається в діапазоні 15 16% річних. І це вже такі ставки, які є прийнятними для бізнесу, тому все більше кредитів надаються поза межами державної програми "5-7-9%". Відповідно, питома вага кредитів з державної підтримкою знизилася з більш ніж 40 до 34%", - наголосила Рожкова.

GET Business Festival 2024 відбувся 12 грудня. В одній з панелей взяла участь Катерина Рожкова. Фото: Delo.ua

За її словами, на сьогодні банки ліквідні та достатньо капіталізовані, що дозволяє фінустановам пропонувати доступні кредити для позичальників.

Рожкова нагадала, що НБУ разом з Мінекономіки та Мінфіном прийняли стратегію підтримки кредитування, визначивши ті галузі, які є пріоритетними для економіки, а саме: сільське господарство, переробна промисловість, енергетика, оборонні підприємства, харчова промисловість, легка промисловість, медицина та інші.

"Регулятор послабив певні вимоги для того, щоб банкам було простіше приймати рішення про кредитування. Це значно спрощує доступ до кредитних ресурсів для підприємств, а кредити стають доступнішими. При цьому, звичайно, базові стандарти кредитування мають дотримуватися. Ми говоримо про бізнес, який має життєздатну бізнес-модель, який має прозору структуру власності та зрозумілі джерела походження коштів", - розповіла заступниця голови НБУ.

Рожкова підкреслила, що бізнес на деокупованих та прифронтових територіях потребує більшої державної підтримки через підвищені ризики.

"Звичайно, певні проблеми і питання є з точки зору попиту самого бізнесу на кредитні ресурси, тому що на початку повномасштабного вторгнення фактично зник попит на інвестиційні кредити, все більше зараз ми бачимо попит на оборотний капітал, але ми розуміємо, що це пов'язано в першу чергу з військовому ризиками. Натомість ми фіксуємо, що бізнес активно бере кредити на енергетичні проекти", - зазначила Рожкова, акцентувавши, що станом на сьогодні банки видали понад 5 мільярдів гривень енергетичних кредитів підприємствам.

Зауважимо, натомість банкіри впевнені, що державна програма пільгового кредитування "5-7-9%" буде існувати і надалі, але доступ бізнесу до неї обмежиться ще більше. Тому радять підприємцям розраховувати на власні сили і не сподіватися на державу.

Що відомо про програму "5-7-9"

Програма "Доступні кредити 5-7-9%", запущена у лютому 2020 року, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу з річною виручкою до 50 млн грн.

Кошти можна використати на придбання обладнання для підприємства, на модернізацію обладнання, будівництво, реконструкцію чи ремонт приміщень для господарської діяльності, поповнення обігових коштів.

Відсоткові ставки: