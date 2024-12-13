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В НБУ назвали среднюю ставку по кредитам для бизнеса
В Национальном банке считают, что общеэкономическая ситуация в Украине способствует развитию рыночного кредитования, а средняя ставка по кредитам доступна для бизнеса и колеблется в районе 15-16%.
Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время выступления на GET Business Festival 2024, которое прошло 12 декабря, сообщает корреспондент Delo.ua.
По ее словам, сложная ситуация с кредитованием была в первый год полномасштабного вторжения. И тогда большую роль сыграла государственная программа льготного кредитования "5-7-9%", которая предусматривала компенсацию процентных ставок заемщикам и государственные гарантии под ряд проектов.
"Благодаря снижению инфляции в 2023 и 2024 годах снизились рыночные ставки, и сегодня средняя ставка по кредитам для бизнеса колеблется в диапазоне 15 16% годовых. И это уже такие ставки, которые приемлемы для бизнеса, поэтому все больше кредитов предоставляются за пределами государственной программы "5-7-9%". Соответственно, удельный вес кредитов с государственной поддержкой снизился с более чем 40 до 34%", — подчеркнула Рожкова.
По ее словам, на сегодняшний день банки ликвидны и достаточно капитализированы, что позволяет финучреждениям предлагать доступные кредиты для заемщиков.
Рожкова напомнила, что НБУ вместе с Минэкономики и Минфином приняли стратегию поддержки кредитования, определив те отрасли, которые приоритетны для экономики, а именно: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, энергетика, оборонные предприятия, пищевая промышленность, легкая промышленность, медицина и другие.
"Регулятор ослабил определенные требования для того, чтобы банкам было проще принимать решения о кредитовании. Это значительно упрощает доступ к кредитным ресурсам для предприятий, а кредиты становятся доступнее. При этом, конечно, базовые стандарты кредитования должны соблюдаться. Мы говорим о бизнесе, который имеет жизнеспособную бизнес-модель, имеющую прозрачную структуру собственности и понятные источники происхождения средств", — рассказала заместитель председателя НБУ.
Рожкова подчеркнула, что бизнес на деоккупированных и прифронтовых территориях нуждается в большей государственной поддержке из-за повышенных рисков.
"Конечно, определенные проблемы и вопросы есть с точки зрения спроса самого бизнеса на кредитные ресурсы, потому что в начале полномасштабного вторжения фактически исчез спрос на инвестиционные кредиты, все больше сейчас мы видим спрос на оборотный капитал, но мы понимаем, что это связано в первую очередь с военным рисками. В то же время мы фиксируем, что бизнес активно берет кредиты на энергетические проекты", — отметила Рожкова, акцентировав, что на сегодняшний день банки выдали более 5 миллиардов гривен энергетических кредитов предприятиям.
Заметим, банкиры уверены, что государственная программа льготного кредитования "5-7-9%" будет существовать и в дальнейшем, но доступ бизнеса к ней ограничится еще больше. Поэтому советуют предпринимателям рассчитывать на свои силы и не надеяться на государство.
Что известно о программе "5-7-9"
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", запущенная в феврале 2020 года, направлена на поддержку малого и среднего бизнеса с годовой выручкой до 50 млн. грн.
Средства можно использовать на приобретение оборудования на предприятии, на модернизацию оборудования, строительство, реконструкцию или ремонт помещений для хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств.
Процентные ставки:
- 5% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн грн, которые создадут по меньшей мере два рабочих места в первые три месяца;
- 7% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн. грн. без обязательства создавать новые рабочие места;
- 9% годовых – для бизнесов с выручкой до 50 млн. грн.