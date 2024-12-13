В НБУ назвали среднюю ставку по кредитам для бизнеса

В Национальном банке считают, что общеэкономическая ситуация в Украине способствует развитию рыночного кредитования, а средняя ставка по кредитам доступна для бизнеса и колеблется в районе 15-16%.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время выступления на GET Business Festival 2024, которое прошло 12 декабря, сообщает корреспондент Delo.ua.

По ее словам, сложная ситуация с кредитованием была в первый год полномасштабного вторжения. И тогда большую роль сыграла государственная программа льготного кредитования "5-7-9%", которая предусматривала компенсацию процентных ставок заемщикам и государственные гарантии под ряд проектов.

"Благодаря снижению инфляции в 2023 и 2024 годах снизились рыночные ставки, и сегодня средняя ставка по кредитам для бизнеса колеблется в диапазоне 15 16% годовых. И это уже такие ставки, которые приемлемы для бизнеса, поэтому все больше кредитов предоставляются за пределами государственной программы "5-7-9%". Соответственно, удельный вес кредитов с государственной поддержкой снизился с более чем 40 до 34%", — подчеркнула Рожкова.

GET Business Festival 2024 состоялся 12 декабря. В одной из панелей приняла участие Екатерина Рожкова. Фото: Delo.ua

По ее словам, на сегодняшний день банки ликвидны и достаточно капитализированы, что позволяет финучреждениям предлагать доступные кредиты для заемщиков.

Рожкова напомнила, что НБУ вместе с Минэкономики и Минфином приняли стратегию поддержки кредитования, определив те отрасли, которые приоритетны для экономики, а именно: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, энергетика, оборонные предприятия, пищевая промышленность, легкая промышленность, медицина и другие.

"Регулятор ослабил определенные требования для того, чтобы банкам было проще принимать решения о кредитовании. Это значительно упрощает доступ к кредитным ресурсам для предприятий, а кредиты становятся доступнее. При этом, конечно, базовые стандарты кредитования должны соблюдаться. Мы говорим о бизнесе, который имеет жизнеспособную бизнес-модель, имеющую прозрачную структуру собственности и понятные источники происхождения средств", — рассказала заместитель председателя НБУ.

Рожкова подчеркнула, что бизнес на деоккупированных и прифронтовых территориях нуждается в большей государственной поддержке из-за повышенных рисков.

"Конечно, определенные проблемы и вопросы есть с точки зрения спроса самого бизнеса на кредитные ресурсы, потому что в начале полномасштабного вторжения фактически исчез спрос на инвестиционные кредиты, все больше сейчас мы видим спрос на оборотный капитал, но мы понимаем, что это связано в первую очередь с военным рисками. В то же время мы фиксируем, что бизнес активно берет кредиты на энергетические проекты", — отметила Рожкова, акцентировав, что на сегодняшний день банки выдали более 5 миллиардов гривен энергетических кредитов предприятиям.

Заметим, банкиры уверены, что государственная программа льготного кредитования "5-7-9%" будет существовать и в дальнейшем, но доступ бизнеса к ней ограничится еще больше. Поэтому советуют предпринимателям рассчитывать на свои силы и не надеяться на государство.

Что известно о программе "5-7-9"

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", запущенная в феврале 2020 года, направлена на поддержку малого и среднего бизнеса с годовой выручкой до 50 млн. грн.

Средства можно использовать на приобретение оборудования на предприятии, на модернизацию оборудования, строительство, реконструкцию или ремонт помещений для хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств.

Процентные ставки: