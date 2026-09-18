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Новости
Дата публикации

Обладательница Wildberries потеряла $1,5 млрд из-за атак по составам

Wildberries
Обладательница Wildberries потеряла $1,5 млрд из-за атак по составам

Татьяна Ким, владелица крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, потеряла почти пятую часть своего капитала из-за последствий регулярных ударов беспилотников по логистической инфраструктуре компании в РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на подсчеты Bloomberg.

По оценке аналитиков, убытки бизнесвумэна достигли 1,5 млрд долларов, а ее текущие активы уменьшились до 6,4 млрд долларов. Для сравнения, в марте 2026 года, до начала системных атак на складские комплексы, журнал Forbes оценивал капитал Ким в 8,1 млрд долларов.

Несмотря на рекордное падение, она сохраняет статус самой богатой женщины в России, хотя российская версия издания зафиксировала сокращение ее состояния еще более ощутимо — с 7,1 млрд до 5 млрд долларов.

Уничтожение хабов и миллиардные убытки продавцов

Кампания по поражению логистики Wildberries, где массово реализовывала продукцию двойного и военного назначения для нужд армии РФ, началась в середине июля. За это время повреждения или полное уничтожение получили более 20 крупных объектов сети:

  • Масштабы разрушений: по состоянию на конец августа на пораженных терминалах были уничтожены товары на 6,4 млрд долларов (около 550 млрд рублей), а затраты на восстановление хабов превысят 2,3 млрд долларов (более 200 млрд рублей);
  • Потеря площадей: по подсчетам аналитиков, выведенным из эксплуатации или полностью разрушенным, оказались примерно 43% всех складских площадей сервиса — это около 2,4 млн кв. метров;
  • Кризис поставщиков: под удары периодически попадают и мощности второго по величине игрока — Ozon, из-за чего суммарные потери сторонних продавцов оценивают в диапазоне 7–8,1 млрд. долларов (600–700 млрд. рублей), при этом предприниматели жалуются на отсутствие компенсаций от платформ;
  • Попытки спасения: в холдинге RWB, в который входит Wildberries, заявили о создании 100 мелких "партнерских пунктов приемки", а также заказали 478 тысяч кв. метров защитной металлической сетки и огнеупорных материалов для защиты крыш уцелевших комплексов от ударных дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за атак дронов на склады маркетплейсы в РФ потеряют 400 млн заказов и почти $5 млрд выручки. Российский рынок онлайн-торговли испытывает существенное падение объемов из-за разрушения ключевых логистических узлов.

Автор:
Максим Кольц

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