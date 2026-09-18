Власниця Wildberries втратила $1,5 млрд через атаки по складах

Тетяна Кім, власниця найбільшого російського маркетплейсу Wildberries, втратила майже п'яту частину свого капіталу через наслідки регулярних ударів безпілотників по логістичній інфраструктурі компанії в РФ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на підрахунки Bloomberg.

За оцінкою аналітиків, збитки бізнесвумен сягнули 1,5 млрд доларів, а її поточні активи зменшилися до 6,4 млрд доларів. Для порівняння, у березні 2026 року, до початку системних атак на складські комплекси, журнал Forbes оцінював капітал Кім у 8,1 млрд доларів.

Попри рекордне падіння, вона зберігає статус найбагатшої жінки в Росії, хоча російська версія видання зафіксувала скорочення її статків ще відчутніше — з 7,1 млрд до 5 млрд доларів.

Знищення хабів та мільярдні збитки продавців

Кампанія з ураження логістики Wildberries, де масово реалізовували продукцію подвійного та військового призначення для потреб армії РФ, розпочалася в середині липня. За цей час пошкоджень або повного знищення зазнали понад 20 великих об'єктів мережі:

Масштаби руйнувань: станом на кінець серпня на уражених терміналах було знищено товарів на 6,4 млрд доларів (близько 550 млрд рублів), а витрати на відбудову хабів перевищать 2,3 млрд доларів (понад 200 млрд рублів);

Втрата площ: за підрахунками аналітиків, виведеними з експлуатації або повністю зруйнованими виявилися приблизно 43% усіх складських площ сервісу — це близько 2,4 млн кв. метрів;

Криза постачальників: під удари періодично потрапляють і потужності другого за величиною гравця — Ozon, через що сумарні втрати сторонніх продавців оцінюють у діапазоні 7–8,1 млрд доларів (600–700 млрд рублів), при цьому підприємці скаржаться на відсутність компенсацій від платформ;

Спроби порятунку: у холдингу RWB, до якого входить Wildberries, заявили про створення 100 дрібних "партнерських пунктів приймання", а також замовили 478 тисяч кв. метрів захисної металевої сітки та вогнетривких матеріалів для захисту дахів уцілілих комплексів від ударних дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через атаки дронів на склади маркетплейси в РФ втратять 400 млн замовлень і майже $5 млрд виручки. Російський ринок онлайн-торгівлі зазнає суттєвого падіння обсягів через руйнування ключових логістичних вузлів.