Обновлены требования к информированию о нарушениях, выявленные аудиторами НБУ

Национальный банк Украины обновил требования к информированию аудиторами НБУ об обнаруженных нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Изменениями предусмотрено информирование аудитором НБУ о следующих фактах:

· предоставлятелей финансовых услуг, представляющих общественный интерес (страховщики, банки, другие поднадзорные регулятору финучреждения, которые являются крупными предприятиями), и Моторного (транспортного) страхового бюро Украины обо всех нарушениях законодательства, угрозах или сомнениях относительно возможности предприятия продолжать деятельность непрерывно, наличие модифицированного мнения ;

· поднадзорных НБУ предоставляющих финуслуг, не представляющих общественный интерес (финансовые компании, ломбарды, кредитные союзы, не принадлежащие к крупным предприятиям), о существенных нарушениях законодательства, существенной угрозе или сомнениях относительно возможности продолжать деятельность непрерывно, наличие модифицированного мнения, несоблюдение пруденциальных требований и нормативов.

Аудитор будет предоставлять соответствующую информацию в электронной или бумажной форме с выполнением установленных требований к содержанию такой информации.

Обновленное Положение о порядке утверждено постановлением Правления НБУ от 12 декабря 2024 года, которое вступает в силу 1 января 2025 года.

Напомним, Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ).