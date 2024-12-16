Оновлені вимоги щодо інформування про порушення, виявлені аудиторами НБУ

Національний банк України оновив вимоги до інформування аудиторами НБУ про виявлені порушення.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Змінами передбачено інформування аудитором НБУ про такі факти стосовно:

· надавачів фінансових послуг, які становлять суспільний інтерес (страховики, банки, інші піднаглядні регулятору фінустанови, які є великими підприємствами), та Моторного (транспортного) страхового бюро України про всі порушення законодавства, загрози або сумніви щодо можливості підприємства продовжувати діяльність безперервно, наявність модифікованої думки;

· піднаглядних НБУ надавачів фінпослуг, які не становлять суспільний інтерес (фінансові компанії, ломбарди, кредитні спілки, які не належать до великих підприємств), про суттєві порушення законодавства, суттєву загрозу або сумніви щодо можливості продовжувати діяльність безперервно, наявність модифікованої думки, недотримання пруденційних вимог та нормативів.

Аудитор надаватиме відповідну інформацію в електронній або паперовій формі з виконанням встановлених вимог до змісту такої інформації.

Оновлене Положення про порядок затверджено постановою Правління НБУ від 12 грудня 2024 року, яка набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо,Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установза порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).