Правила звітності до НБУ учасниками ринку небанківських фінпослуг змінили

Внесено зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Метою змін є покращення звітності кредитних спілок, страховиків, фінансових компаній та ломбардів, а також запровадження звітності для небанківських фінансових груп відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

Які зміни передбачено

У змінах до Правил передбачено, зокрема, запровадження:

системи показників регуляторної консолідованої та субконсолідованої звітності для небанківських фінансових груп дев’ять файлів із показниками звітності (G01, G02, G03, G031, GF0, GF1, GT1, GT21, GT22). Підставами є введення у дію Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами та імплементація окремих норм Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС), що встановлює імплементаційні технічні стандарти;

чотирьох файлів із показниками звітності для страховиків (IR23, IR24, IR25, IR26) з метою забезпечення автоматизації табличних даних пояснювальної записки до звітності страховика;

файла з показником звітності для кредитних спілок (CR21) у звʼязку з набранням чинності Закону України “Про кредитні спілки” та виконанням вимог Положення про визначення пов’язаних із кредитною спілкою осіб.

Крім того, передбачено унесення змін до:

показників звітності кредитних спілок (файли CR17, CR18, CR19, CR20, CR151, CR161, CR162) у звʼязку з набранням чинності Законом України “Про кредитні спілки” та розширенням ознаки членства і видів додаткових пайових внесків кредитних спілок;

переліку показників звітності страховиків (файли IR14, IRPL) у звʼязку з потребою приведення показників звітності у відповідність до категорій дебіторської заборгованості, а також потребою у приведенні показників звітності у відповідність до переліку видів витрат страховика;

показників звітності фінансових компаній та ломбардів (файли LRF02, LRF04, LRF05, LRF07, LRG01, LRI01, LRL01, LRN01, LRR01) у зв’язку з набранням чинності Законом України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” та запровадженням додаткових вимог до фінансових компаній щодо пруденційних вимог та нормативів.

Також передбачено, що Національний банк не складатиме документа, у якому зафіксовано порушення, та не застосовуватиме заходів впливу до постачальників звітності за несвоєчасне подання файлів CR17, CR18, CR19, CR20, CR161, CR162, LRF01, LRF02 за січень та лютий 2025 року за умови, що ці файли будуть подані до регулятора у в повному обсязі до 31 березня 2025 року.

Фінансові компанії, ломбарди подають до НБУ файли LRF01, LRF02:

за IV квартал 2024 року / за 2024 рік, складені на звітну дату 01 січня 2025 року, – згідно з вимогами Правил, що діяли на 31 грудня 2024 року, тобто без урахування внесених Постановою №145 змін;

щомісяця – починаючи зі звітної дати станом на 01 лютого 2025 року (за січень 2025 року). Строк подання файлів зі звітною датою 01 лютого 2025 року – не пізніше 05 березня 2025 року.

Нагадаємо,Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установза порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).