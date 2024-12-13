Правила отчетности в НБУ участниками рынка небанковских финуслуг изменили

Внесены изменения в правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Целью изменений является улучшение отчетности кредитных союзов, страховщиков, финансовых компаний и ломбардов, а также введение отчетности для небанковских финансовых групп в соответствии с законодательством Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка.

Какие изменения предусмотрены

В изменениях к Правилам предусмотрено, в частности, введение:

системы показателей регуляторной консолидированной и субконсолидированной отчетности для небанковских финансовых групп девять файлов с показателями отчетности (G01, G02, G03, G031, GF0, GF1, GT1, GT21, GT22). Основаниями являются введение Положение о порядке надзора на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами и имплементация отдельных норм Имплементационного регламента Комиссии (ЕС), что устанавливает имплементационные технические стандарты;

четырех файлов с показателями отчетности для страховщиков (IR23, IR24, IR25, IR26) с целью обеспечения автоматизации табличных данных пояснительной записки в отчетности страховщика;

файла с показателем отчетности для кредитных союзов (CR21) в связи со вступлением в силу Закона Украины "О кредитных союзах" и выполнением требований Положения об определении связанных с кредитным союзом лиц.

Кроме того, предусмотрено внесение изменений в:

показателей отчетности кредитных союзов (файлы CR17, CR18, CR19, CR20, CR151, CR161, CR162) в связи со вступлением в силу Закона Украины "О кредитных союзах" и расширением признака членства и видов дополнительных паевых взносов кредитных союзов;

перечня показателей отчетности страховщиков (файлы IR14, IRPL) в связи с потребностью приведения показателей отчетности в соответствие с категориями дебиторской задолженности, а также потребностью в приведении показателей отчетности в соответствие с перечнем видов расходов страховщика;

показателей отчетности финансовых компаний и ломбардов (файлы LRF02, LRF04, LRF05, LRF07, LRG01, LRI01, LRL01, LRN01, LRR01) в связи со вступлением в силу Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и введением дополнительных требований к финансовым компаниям по пруденциальным требованиям и нормативам.

Также предусмотрено, что Национальный банк не будет составлять документ, в котором зафиксировано нарушение, и не будет применять меры воздействия к поставщикам отчетности за несвоевременное представление файлов CR17, CR18, CR19, CR20, CR161, CR162, LRF01, LRF02 за январь и февраль 202, что эти файлы будут поданы к регулятору в в полном в объеме до 31 марта 2025 года.

Финансовые компании, ломбарды представляют в Н БУ файлы LRF01, LRF02:

за IV квартал 2024 года/за 2024 год, составленные на отчетную дату 01 января 2025 года – согласно требованиям Правил, действовавших на 31 декабря 2024 года, то есть без учета внесенных Постановлением №145 изменений;

ежемесячно – начиная с отчетной даты по состоянию на 01 февраля 2025 (за январь 2025). Срок представления файлов с отчетной датой 01 февраля 2025 — не позднее 05 марта 2025 года.

Напомним, Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ).