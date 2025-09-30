Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Наличный курс:

USD

41,30

41,20

EUR

48,79

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Образовательный омбудсмен призывает изменить модель выплаты зарплат педагогам

учитель
Реформа зарплат учителей. Фото: Depositphotos

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила изменить систему оплаты труда учителей в Украине, поскольку нынешняя модель с низкой базовой ставкой и многочисленными надбавками и доплатами часто зависит от решения руководителей заведений, что приводит к неполным или несвоевременным выплатам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Надежды Лещик.

О реформе оплаты труда учителей

"Хочу призвать начать работу по изменению модели к выплате заработной платы. У нас есть маленькая ставка и большое количество надбавок и доплат", - сказала Лещик на заседании комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Отмечается, что треть обращений к образовательному омбудсмену касается зарплаты педагогов, ведь надбавки и доплаты часто зависят от руководителей заведений и не всегда выплачиваются полностью. Пока неизвестно, каким будет уровень зарплат молодых учителей после запланированного повышения в 2026 году.

О повышении зарплат педагогам

Согласно решению правительства, принятому в ноябре 2024 года, с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно будут выплачивать доплату за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн (примерно 1 тыс. грн "на руки").

Начиная с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличится до 2,6 тыс. грн (около 2 тыс. грн "на руки").

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:

  • свыше 3 лет - 10% от должностного оклада;
  • более 10 лет - 20%;
  • более 20 лет – 30%.

Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, чтобы найти средства на повышение зарплат педагогам, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы.

Автор:
Ольга Опенько