Образовательный омбудсмен призывает изменить модель выплаты зарплат педагогам

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила изменить систему оплаты труда учителей в Украине, поскольку нынешняя модель с низкой базовой ставкой и многочисленными надбавками и доплатами часто зависит от решения руководителей заведений, что приводит к неполным или несвоевременным выплатам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Надежды Лещик.

О реформе оплаты труда учителей

"Хочу призвать начать работу по изменению модели к выплате заработной платы. У нас есть маленькая ставка и большое количество надбавок и доплат", - сказала Лещик на заседании комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Отмечается, что треть обращений к образовательному омбудсмену касается зарплаты педагогов, ведь надбавки и доплаты часто зависят от руководителей заведений и не всегда выплачиваются полностью. Пока неизвестно, каким будет уровень зарплат молодых учителей после запланированного повышения в 2026 году.

О повышении зарплат педагогам

Согласно решению правительства, принятому в ноябре 2024 года, с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно будут выплачивать доплату за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн (примерно 1 тыс. грн "на руки").

Начиная с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличится до 2,6 тыс. грн (около 2 тыс. грн "на руки").

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так:

свыше 3 лет - 10% от должностного оклада;

более 10 лет - 20%;

более 20 лет – 30%.

Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, чтобы найти средства на повышение зарплат педагогам, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы.