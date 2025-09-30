Освітній омбудсмен закликає змінити модель виплати зарплат педагогам

Освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала змінити систему оплати праці вчителів в Україні, оскільки нинішня модель з низькою базовою ставкою та численними надбавками і доплатами часто залежить від рішення керівників закладів, що призводить до неповних або несвоєчасних виплат.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-України" з посиланням на повідомлення Надії Лещик.

Про реформу оплати праці вчителів

"Хочу закликати розпочати роботу щодо зміни моделі до виплати заробітної плати. Ми маємо маленьку ставку і велику кількість надбавок і доплат", - сказала Лещик на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Зазначається, що третина звернень до освітнього омбудсмена стосується зарплат педагогів, адже надбавки та доплати часто залежать від керівників закладів і не завжди виплачуються повністю. Наразі невідомо, яким буде рівень зарплат молодих вчителів після запланованого підвищення у 2026 році.

Про підвищення зарплат педагогам

Відповідно до рішення уряду, ухваленого в листопаді 2024 року, з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачуватимуть доплату за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (приблизно 1 тис. грн "на руки").

Починаючи з 1 вересня 2025 року й до завершення або скасування воєнного стану, розмір цієї доплати збільшиться до 2,6 тис. грн (близько 2 тис. грн "на руки").

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:

понад 3 роки — 10% від посадового окладу;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти на підвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери.