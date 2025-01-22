Общины шести областей Украины получили 20 мобильных клиник

В Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях общины получили 20 мобильных клиник, которые улучшат доступ жителей к медицинским услугам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Передача клиник состоялась при поддержке правительства Германии в рамках "Специальной программы поддержки Украины/EU4ResilientRegions".

Закупка клиник осуществлена Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за финансирование правительства Германии, а тренинги для мобильных бригад частично финансирует ЕС.

В настоящее время передано 10 мобильных клиник, еще 10 были предоставлены в конце прошлого года.

Сообщается, что такие амбулатории на колесах помогут в обеспечении первичной медицинской помощи в регионах, где из-за войны доступ к медицинским услугам был значительно усложнен.

Мобильные клиники оснащены современным оборудованием и соответствуют европейским медицинским стандартам.

В Минздраве отмечают, что мобильные бригады будут предоставлять широкий спектр услуг, таких как консультации врачей, диагностика, вакцинация, лабораторные анализы, УЗИ, ЭКГ, матерям и детям, а также офтальмологическая помощь.

Добавим, с 1 января 2025 года вступила в силу постановление Кабмина о предоставлении платных медицинских услуг государственными и коммунальными учреждениями, определены случаи платного обслуживания и особенности оплаты услуг, не входящих в программу медицинских гарантий.