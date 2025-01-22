Громади шести областей України отримали 20 мобільних клінік

У Харківській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях громади отримали 20 мобільних клінік, які покращать доступ мешканців до медичних послуг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Передача клінік відбулася за підтримки уряду Німеччини в межах "Спеціальної програми підтримки України / EU4ResilientRegions". Закупівлю клінік здійснено Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансування уряду Німеччини, а тренінги для мобільних бригад частково фінансує ЄС.

На цей час передано 10 мобільних клінік, ще 10 були надані наприкінці минулого року.

Повідомляється, що такі амбулаторії на колесах допоможуть у забезпеченні первинної медичної допомоги в регіонах, де через війну доступ до медичних послуг був значно ускладнений.

Мобільні клініки оснащені сучасним обладнанням і відповідають європейським медичним стандартам. Вони укомплектовані системами кондиціонування, вентиляції, обігріву, генераторами та акумуляторами, що дозволяє працювати навіть за умов відключення електроенергії. Також облаштовано доступ для осіб з інвалідністю.

У МОЗі зазначають, що мобільні бригади надаватимуть широкий спектр послуг, таких як консультації лікарів, діагностика, вакцинація, лабораторні аналізи, УЗД, ЕКГ, допомога матерям і дітям, а також офтальмологічна допомога.

Додамо, з 1 січня 2025 року набрала чинності постанова Кабміну про надання платних медичних послуг державними та комунальними закладами, якою визначено випадки платного обслуговування та особливості оплати послуг, що не входять до програми медичних гарантій.