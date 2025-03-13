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Обход санкций: торговля нефтью между Россией и Китаем возобновляется
Китайские покупатели снова начали активно покупать российскую нефть, поскольку ее стоимость снизилась. Грузоотправители и посредники нашли способы обойти санкции США. В особенности это облегчило ситуацию для небольших нефтеперерабатывающих компаний Китая.
Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщают трейдеры, в марте Россия поставляла в Китай 1,15 миллиона баррелей в сутки, что на 16% больше, чем в феврале и является рекордным с декабря. Апрельские поставки из порта Козьмино продаются с премией 2,50 доллара США за баррель в Brent по сравнению с 3 долларами США в марте.
Санкции США против российской нефти
Жесткие санкции США, введенные в январе администрацией Байдена перед ее отставкой, повлекли за собой временное прекращение поставок нефти ESPO в Китай. Это произошло после того, как 161 танкер, многие из которых использовались в торговле, были внесены в черный список. Впоследствии незаблокированные суда помогли возобновить поставки, а небольшие частные китайские порты стали использоваться для разгрузки нефти с попавших под санкции судов.
Но некоторые китайские импортеры все еще избегают закупок из-за риска санкций, что повлекло задержки с продажами в марте.
Другие российские сорта дальневосточной нефти – "Сокол" и "Сахалинская смесь" – по-прежнему страдают от американских санкций, но благодаря обходным путям ESPO торговля и ценообразование возвращаются к нормальному уровню и увеличивают общие потоки российской нефти, говорится в материале.
Напомним, что Россия продолжает поставлять нефть в Китай. С 30 января по 16 февраля ни один из шестнадцати танкеров, загружавших нефть ESPO в восточном порту Козьмино, не попал в список санкций США