Обхід санкцій: торгівля нафтою між Росією та Китаєм відновлюється

Китайські покупці знову почали активно купувати російську нафту, оскільки її вартість знизилася. Вантажовідправники та посередники знайшли способи обійти санкції США. Особливо це полегшило ситуацію для невеликих нафтопереробних компаній Китаю.

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Про це пише Bloomberg.

Як повідомляють трейдери, у березні Росія постачала до Китаю 1,15 мільйона барелів на добу, що на 16% більше, ніж у лютому та є рекордним з грудня. Квітневі поставки з порту Козьміно продаються з премією 2,50 долара США за барель до Brent, порівняно з 3 доларами США у березні.

Санкції США проти російської нафти

Жорсткі санкції США, введені в січні адміністрацією Байдена перед її відставкою, спричинили тимчасове припинення поставок нафти ESPO до Китаю. Це сталося після того, як 161 танкер, багато з яких використовувалися в торгівлі, були внесені до чорного списку. Згодом, незаблоковані судна допомогли відновити поставки, а невеликі приватні китайські порти стали використовуватися для розвантаження нафти з суден, що потрапили під санкції.

Але деякі китайські імпортери все ще уникають закупівель через ризик санкцій, що спричинило затримки з продажами в березні.

Інші російські сорти далекосхідної нафти - "Сокіл" і "Сахалінська суміш" - як і раніше страждають від американських санкцій, але завдяки обхідним шляхам ESPO торгівля і ціноутворення повертаються до нормального рівня і збільшують загальні потоки російської нафти, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що Росія продовжує постачати нафту до Китаю. З 30 січня по 16 лютого жоден з шістнадцяти танкерів, що завантажували нафту ESPO в східному порту Козьміно, не потрапив до списку санкцій США