Очистка трасс ЛЭП: в 2025 году уже более 11 тыс. км воздушных линий приведено в надлежащее состояние

За первый квартал 2025 года операторы систем распределения расчистили 11,7 тысячи километров трасс воздушных линий (ПЛ) всех классов напряжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Госинспекции энергетического надзора.

Энергетические трассы очищены

Представители территориальных органов Госэнергонадзора проверили, как 27 операторов систем распределения выполнили плановые работы по расчистке и приведению в нормы технического состояния воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4–110 (150) кВ в I квартале 2025 года.

Работы проводятся ежегодно по утвержденному Минэнерго графику, согласованному с Госэнергонадзором.

Также дополнительно расчистили:

свыше 189 км – по требованию Госэнергонадзора по результатам рассмотрения обращений потребителей;

почти 290 км – для устранения аварийных очагов, возникших из-за неблагоприятных погодных условий;

более 1,2 тыс. км – по результатам внеплановых обзоров ВЛ и после срабатывания защитной автоматики

Специалисты Госэнергонадзора в ходе выездных проверок осмотрели более 1,5 тысяч километров воздушных линий всех классов напряжения и зафиксировали 1 742 нарушения норм и правил в области электроэнергетики. Руководителям операторов систем распределения были предоставлены рекомендации по устранению недостатков в установленные сроки. По состоянию на отчетный момент устранены почти 86% выявленных нарушений, остальные находятся на контроле Госэнергонадзора.

"Содержание трасс ВЛ в надлежащем техническом состоянии позволяет уменьшить время и затраты на обслуживание и ремонт, ускоряет возобновление поставок электроэнергии в случае аварий. Расчистка трасс ВЛ является важной и необходимой превентивной мерой, позволяющей обеспечить стабильную работу электросетей", — отмечают в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году было расчищено свыше 38 тыс. км трасс линий электропередачи.