Очищення трас ЛЕП: цьогоріч вже понад 11 тис. км повітряних ліній приведено у належний стан

Упродовж першого кварталу 2025 року оператори систем розподілу розчистили 11,7 тисячі кілометрів трас повітряних ліній (ПЛ) усіх класів напруги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держіспекції енергетичного нагляду.

Енергетичні траси очищено

Представники територіальних органів Держенергонагляду перевірили, як 27 операторів систем розподілу виконали планові роботи з розчищення та приведення до норм технічного стану повітряних ліній електропередачі ( ЛЕП) 0,4–110 (150) кВ у I кварталі 2025 року.

Роботи проводяться щороку за затвердженим Міненерго графіком, погодженим з Держенергонаглядом.

Також додатково розчистили:

понад 189 км – на вимогу Держенергонагляду за результатами розгляду звернень споживачів;

майже 290 км – для усунення аварійних осередків, що виникли через несприятливі погодні умови;

понад 1,2 тис. км – за результатами позапланових оглядів ПЛ та після спрацювання захисної автоматики

Фахівці Держенергонагляду під час виїзних перевірок оглянули понад 1,5 тисячі кілометрів повітряних ліній усіх класів напруги та зафіксували 1 742 порушення норм і правил у галузі електроенергетики. Керівникам операторів систем розподілу були надані рекомендації з усунення недоліків у встановлені терміни. Станом на звітний момент усунуто майже 86% виявлених порушень, решта перебуває на контролі Держенергонагляду.

"Утримання трас ПЛ у належному технічному стані дозволяє зменшити час і витрати на обслуговування та ремонт, пришвидшує відновлення постачання електроенергії у разі аварій. Розчищення трас ПЛ є важливим та необхідним превентивним заходом, який дозволяє забезпечити стабільну роботу електромереж", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, торік було розчищено понад 38 тис. км трас ліній електропередачі. Протягом року фахівці Держенергонагляду здійснили вибірковий моніторинг безпеки електропостачання та оцінили якість робіт з розчищення трас ПЛ усіх класів напруги на майже 5 тис. км.