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Очищення трас ЛЕП: цьогоріч вже понад 11 тис. км повітряних ліній приведено у належний стан

енергетики
Розчищено 11,7 тис. км повітряних ліній різних напруг.

Упродовж першого кварталу 2025 року оператори систем розподілу розчистили 11,7 тисячі кілометрів трас повітряних ліній (ПЛ) усіх класів напруги. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держіспекції енергетичного нагляду.

Енергетичні траси очищено

Представники територіальних органів Держенергонагляду перевірили, як 27 операторів систем розподілу виконали планові роботи з розчищення та приведення до норм технічного стану повітряних ліній електропередачі ( ЛЕП) 0,4–110 (150) кВ у I кварталі 2025 року.

Роботи проводяться щороку за затвердженим Міненерго графіком, погодженим з Держенергонаглядом. 

Також додатково розчистили:

  • понад 189 км – на вимогу Держенергонагляду за результатами розгляду звернень споживачів;
  • майже 290 км – для усунення аварійних осередків, що виникли через несприятливі погодні умови;
  • понад 1,2 тис. км – за результатами позапланових оглядів ПЛ та після спрацювання захисної автоматики

Фахівці Держенергонагляду під час виїзних перевірок оглянули понад 1,5 тисячі кілометрів повітряних ліній усіх класів напруги та зафіксували 1 742 порушення норм і правил у галузі електроенергетики. Керівникам операторів систем розподілу були надані рекомендації з усунення недоліків у встановлені терміни. Станом на звітний момент усунуто майже 86% виявлених порушень, решта перебуває на контролі Держенергонагляду.

"Утримання трас ПЛ у належному технічному стані дозволяє зменшити час і витрати на обслуговування та ремонт, пришвидшує відновлення постачання електроенергії у разі аварій. Розчищення трас ПЛ є важливим та необхідним превентивним заходом, який дозволяє забезпечити стабільну роботу електромереж", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, торік було розчищено понад 38 тис. км трас ліній електропередачі. Протягом року фахівці Держенергонагляду здійснили вибірковий моніторинг безпеки електропостачання та оцінили якість робіт з розчищення трас ПЛ усіх класів напруги  на майже 5 тис. км.

Автор:
Ольга Опенько