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Одесщина получит оборудование для энергетики на €130,7 млн: сколько уже доставили

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль посетил энергетические объекты в Одесской области

Для предприятий Одесской области одобрили закупку критического энергетического оборудования на €130,7 млн из Фонда поддержки энергетики. Контракты уже заключены около €41,2 млн, а оборудование на €26,5 млн уже доставили в регион.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

Что уже получила Одесщина

По его словам, поддержка энергетики области продолжается с 2022 года. За это время предприятия Одесщины получили 563,1 тонн гуманитарной помощи, из которых 262,4 тонн — в 2026 году. Среди переданного оборудования – генераторы, трансформаторы, солнечные панели и другая техника.

Параллельно в области увеличивают объемы собственной генерации. При поддержке UNDP создают новые генерирующие мощности общим объемом 94,8 МВт. Для этого уже закупили и доставили 11 когенерационных установок, 4 генерационных установки, 4 газопоршневые и одну газотурбинную установку.

Еще 24 генератора общей мощностью 4,18 МВт доставило японское агентство JICA.

Отдельное направление – обеспечение электроэнергией больниц. К проекту "Луч надежды" привлекли 15 заведений здравоохранения области. Шесть из них уже обладают солнечными электростанциями общей мощностью 0,83 МВт.

"Подготовка к зиме продолжается по определенному плану. У всех ответственных есть конкретные задачи. Контролируем их выполнение и состояние готовности энергетической инфраструктуры области", — отметил министр по результатам поездки в регион.

Напомним, в августе Одесская область и еще 4 региона через Фонд поддержки энергетики получили оборудование общей стоимостью более 1,8 млн. евро. Его закупили за средства ЕС, Великобритании, Германии и Дании для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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