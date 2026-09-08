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Одещина отримає обладнання для енергетики на €130,7 млн: скільки вже доставили

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль відвідав енергетичні об’єкти на Одещині

Для підприємств Одеської області схвалили закупівлю критичного енергетичного обладнання на €130,7 млн із Фонду підтримки енергетики. Контракти вже укладені на близько €41,2 млн, а обладнання на €26,5 млн уже доставили в регіон.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що вже отримала Одещина

За його словами, підтримка енергетики області триває з 2022 року. За цей час підприємства Одещини отримали 563,1 тонни гуманітарної допомоги, з яких 262,4 тонни — у 2026 році. Серед переданого обладнання — генератори, трансформатори, сонячні панелі та інша техніка.

Паралельно в області збільшують обсяги власної генерації. За підтримки UNDP створюють нові генеруючі потужності загальним обсягом 94,8 МВт. Для цього вже закупили та доставили 11 когенераційних установок, 4 генераційні установки, 4 газопоршневі та одну газотурбінну установку.

Ще 24 генератори загальною потужністю 4,18 МВт доставила японська агенція JICA.

Окремий напрям — забезпечення електроенергією лікарень. До проєкту "Промінь надії" залучили 15 закладів охорони здоров’я області. Шість із них уже мають сонячні електростанції загальною потужністю 0,83 МВт.

"Підготовка до зими триває за визначеним планом. Усі відповідальні мають конкретні завдання. Контролюємо їх виконання та стан готовності енергетичної інфраструктури області", — зазнначив міністр за результами поїздки в регіон.

Нагадаємо, у серпні Одеська область і ще 4 регіони через Фонд підтримки енергетики отримали обладнання загальною вартістю понад 1,8 млн євро. Його закупили за кошти ЄС, Великої Британії, Німеччини та Данії для відновлення і підтримки роботи енергетичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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