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Одесский порт переходит на новую валюту расчетов: что ждет иностранные суда с августа

Одесский порт
Одесский порт переходит на другую валюту

Одесский морской торговый порт (ГП "ОМТП") с 1 августа изменит валюту, которой будут оплачиваться его услуги, в частности, буксировка судов к причалам. Эти новые правила будут касаться всех иностранных судов независимо от их компании-собственника.

Как пишет Delo.ua, о нововведениях "Думской" рассказал исполняющий обязанности директора порта Алексей Мясковский.

По его словам, Украина нацелена на вступление в Евросоюз, потому евро станет основной валютой, вытесняя доллар. Он отметил, что это решение отвечает общей стратегии страны.

Мясковский пояснил, что тариф для проводки судов, ранее установленный в долларах, теперь будет переведен на евро. При этом система расчета тарифа останется неизменной, основываясь на "модуле судна" – произведении его длины, ширины и высоты борта, умноженном на портовый коэффициент.

Обозреватель "Думской" Алексей Сухой считает смену валюты очень своевременной. Он пояснил, что падение курса доллара привело к потерям части выручки многих госпредприятий, и переход на евро призван компенсировать эти потери. Замена доллара на евро является важным новшеством, которое в условиях войны способно увеличить доходы порта.

"Но, по большому счету, переход на евро свидетельствует о стремлении предприятий быть более близкими к европейской системе расчетов, чтобы послевоенное восстановление инфраструктуры, о котором говорят страны ЕС, не спотыкалось на пересчете различных денежных единиц", — отметил обозреватель.

Напомним, в Одесском морском порту заработала цифровая платформа DocPort — инновационное решение для автоматизации портовых процессов, разработанное Администрацией морских портов Украины (АМПУ).

Автор:
Татьяна Бессараб