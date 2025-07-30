Одеський порт переходить на нову валюту розрахунків: що чекає іноземні судна з серпня

Одеський морський торговельний порт (ДП “ОМТП”) з 1 серпня змінить валюту, якою оплачуватимуться його послуги, зокрема буксирування суден до причалів. Ці нові правила стосуватимуться всіх іноземних суден, незалежно від їхньої компанії-власника.

Як пише Delo.ua, про нововведення "Думській" розповів виконувач обов'язків директора порту Олексій Мясковський.

За його словами, Україна націлена на вступ до Євросоюзу, тому євро стане основною валютою, витісняючи долар. Він зазначив, що це рішення відповідає загальній стратегії країни.

Мясковський пояснив, що тариф для проводки суден, який раніше був встановлений у доларах, тепер буде переведений на євро. При цьому система розрахунку тарифу залишиться незмінною, базуючись на "модулі судна" – добутку його довжини, ширини та висоти борту, помноженому на портовий коефіцієнт.

Оглядач "Думської" Олексій Сухий вважає зміну валюти дуже своєчасною. Він пояснив, що падіння курсу долара призвело до втрат частини виторгу багатьох держпідприємств, і перехід на євро покликаний компенсувати ці втрати. Заміна долара на євро є важливим нововведенням, яке в умовах війни здатне збільшити доходи порту.

"Але, за великим рахунком, перехід на євро свідчить про прагнення підприємств бути ближчими до європейської системи розрахунків, щоб післявоєнне відновлення інфраструктури, про яке говорять країни ЄС, не спотикалося на перерахунку різних грошових одиниць", — зазначив оглядач.

Нагадаємо, в Одеському морському порту запрацювала цифрова платформа DocPort — інноваційне рішення для автоматизації портових процесів, розроблене Адміністрацією морських портів України (АМПУ). Після успішного впровадження в портах Рені, Ізмаїл та Чорноморськ система стала доступною і в одному з головних портів країни.