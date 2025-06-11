Один из крупнейших фармдистрибьюторов Украины передан в управление: кто стал победителем конкурса

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписало договор с новым управляющим для российской доли арестованного фармацевтического гиганта "Вента ЛТД"

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Напомним, ранее АРМА объявила конкурс на управление корпоративными правами ООО "Вента.ЛТД" — одной из крупнейших фармкомпаний Украины. Речь идет о 24% уставного капитала.

Предприятие входит в тройку крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Украине. Актив арестован и передан в управление АРМА решением Печерского районного суда.

По результатам аукцион на Prozorro победу в конкурсе одержало ООО "И.К.ВЕЛ", с которым АРМА подписало договор на управление активом.

Согласно подписанному договору, новый управляющий обеспечит прозрачную финансовую отчетность, сохранение рабочих мест и будет направлять в государственный бюджет 94.145% от суммы полученного дохода.

В АРМА подчеркивают, что эффективное управление такими активами как доля в ООО “Вента.ЛТД” является важным инструментом экономического и санкционного давления на страну-агрессора.

Согласно данным youcontrol, ООО "И.К.ВЭЛ" было зарегистрировано в 2009 году в Днепре. Компания имеет 33 аптеки по всей территории Украины.

Руководителем компании отмечена Богдана Барабаш. Конечными владельцами являются Александр Волошин и Борис Мурыло.

О "Вента.ЛТД"

Общество с ограниченной ответственностью «Вента.ЛТД» было создано в Днепре в январе 1995 года. На сегодняшний день ООО «Вента.ЛТД» является крупным национальным дистрибьютором лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения и входит в тройку крупнейших дистрибьюторов Украины.

За данным You Control, компания имеет филиалы в Киеве, Одессе, Тернополе и Днепре, а также представительства во Львове, Виннице и Харькове. Совокупная площадь аптечных складов составляет более 28 тысяч квадратных метров. В 2020 году выручка компании превысила 13 миллиардов гривен.

Доля в уставном капитале предприятия находится под арестом в рамках уголовного производства по растрате имущества, уклонению от уплаты налогов, отмыванию средств и коллаборационизму. Следствие установило связи должностных лиц компании с Российской Федерацией.

Сейчас директором и бенефициаром "Вента.ЛТД" указан Александр Волошин. Ему принадлежит 70% компании. По 3% у днепрян Денис Арзамасцев и Борис Мурило. Владельцем 24% является АО "Катрен" (Россия, г. Химки, Московская область).

В этой связи 24% корпоративных прав компании передано в управление АРМА.

Заметим, что владельцы "Вента.ЛТД" хотели повлиять на конкурс по управлению корпоративными правами и подали жалобу на его условия.