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Одного з найбільших фармдистриб’юторів України передали в управління: хто став переможцем конкурсу

АРМА
АРМА підписало договір з новим управителем для російської частки арештованого фармгіганта “Вента.ЛТД”

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договір з новим управителем для російської частки арештованого фармацевтичного гіганта “Вента ЛТД” 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Нагадаємо, раніше АРМА оголосило конкурс на управління корпоративними правами ТОВ "Вента.ЛТД" — однієї з найбільших фармкомпаній України. Йдеться про 24% статутного капіталу.

Підприємство входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні. Актив було арештовано та передано в управління АРМА рішенням Печерського районного суду.

За результатами аукціон на Prozorro перемогу у конкурсі вибороло ТОВ “І.К.ВЕЛ”, з яким АРМА підписало договір на управління активом.

Відповідно до підписаного договору новий управитель забезпечить прозору фінансову звітність, збереження робочих місць та спрямовуватиме до державного бюджету 94.145% від суми отриманого доходу. 

В АРМА підкреслюють, що ефективне управління такими активами, як частка в ТОВ “Вента.ЛТД”, є важливим інструментом економічного та санкційного тиску на країну-агресора. 

 Згідно з даними youcontrol, ТОВ "І.К.ВЕЛ" було зареєстровано у 2009 році у Дніпрі. Компанія має 33 аптеки по всій території України.

Керівником компанії зазначена Богдана Барабаш. Кінцевими власниками є Олександр Волошин та Борис Мурило.

Про "Вента.ЛТД"

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вента.ЛТД» було створено в Дніпрі в січні 1995 року.На сьогоднішній день ТОВ «Вента.ЛТД» є великим національним дистриб'ютором лікарських препаратів і товарів медичного призначення і входить в трійку найбільших дистриб'юторів України.

За даними You Control, компанія має філії у Києві, Одесі, Тернополі та Дніпрі, а також представництва у Львові, Вінниці та Харкові. Сукупна площа аптечних складів становить понад 28 тисяч квадратних метрів. У 2020 році виручка компанії перевищила 13 мільярдів гривень.

Частка у статутному капіталі підприємства перебуває під арештом у межах кримінального провадження щодо розтрати майна, ухилення від сплати податків, відмивання коштів та колабораціонізму. Слідство встановило зв’язки посадових осіб компанії з Російською Федерацією.

Наразі директором та бенефіціаром "Вента.ЛТД" вказано Олександра Волошина. Йому належить 70% компанії. По 3% мають дніпряни Денис Арзамасцев та Борис Муріло. Власником 24% є АТ "Катрен" (Росія,м. Хімки, Московська область).

У зв’язку з цим 24% корпоративних прав компанії передано в управління АРМА.

Зауважимо, власники "Вента.ЛТД" хотіли вплинути на конкурс з управління корпоративними правами та подали скаргу на його умови.

Автор:
Світлана Манько