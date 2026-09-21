Один подписант представляет 246 компаний: сколько таких специалистов в Украине

В Украине зарегистрировано 603 тысяч подписантов, представляющих 551 тысячу компаний. При этом один подписант может действовать от имени нескольких десятков бизнесов - рекордсмен имеет соответствующие полномочия в 246 компаниях.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Opendatabot.

Сколько подписантов и компаний в Украине

По состоянию на сентябрь 2026 года в Украине зарегистрировано 603 304 подписанта. Они представляют 551328 компаний, или 38% от общего количества зарегистрированных бизнесов.

В то же время 897 893 компаний, или 62%, не имеют отдельного подписанта, кроме руководителя.

Подписчик – это уполномоченное лицо, которое может выполнять определенные действия от имени компании. В частности, речь идет о подписании договоров и предоставлении документов для государственной регистрации.

В то же время, наличие статуса подписчика не означает неограниченных полномочий. Список разрешенных действий и возможные ограничения определяются для каждого лица отдельно и указываются в Едином государственном реестре.

Отдельные подписанты могут представлять сразу несколько компаний. По данным ЕГР, один из них имеет право подписи в 246 компаниях.

Для бизнеса такая модель позволяет делегировать часть полномочий руководителя и обеспечить непрерывность работы. Это особенно важно в условиях полномасштабной войны, когда руководитель из-за мобилизации, обстрелов, проблем со связью или других обстоятельств не всегда может оперативно выполнять свои функции.

В то же время перед заключением соглашений или подписанием документов следует проверять актуальный перечень полномочий представителя, в частности, возможные ограничения по видам действий или суммам договоров.

Напомним, правительство расширило программу страхования военных рисков для бизнеса и упростило условия получения компенсаций. В список территорий повышенного риска включили Киев и Киевскую область, а максимальную компенсацию страховой премии увеличили с 3 до 5 млн грн в год для одного предприятия.