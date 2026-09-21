Один підписант представляє 246 компаній: скільки таких фахівців в Україні

В Україні зареєстровано 603 тисячі підписантів, які представляють 551 тисячу компаній. При цьому один підписант може діяти від імені одразу кількох десятків бізнесів - рекордсмен має відповідні повноваження у 246 компаніях.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Opendatabot.

Скільки підписантів і компаній в Україні

Станом на вересень 2026 року в Україні зареєстровано 603 304 підписанти. Вони представляють 551 328 компаній, або 38% від загальної кількості зареєстрованих бізнесів.

Водночас 897 893 компанії, або 62%, не мають окремого підписанта, окрім керівника.

Підписант - це уповноважена особа, яка може виконувати визначені дії від імені компанії. Зокрема, йдеться про підписання договорів та подання документів для державної реєстрації.

Водночас наявність статусу підписанта не означає необмежених повноважень. Перелік дозволених дій та можливі обмеження визначаються для кожної особи окремо та зазначаються в Єдиному державному реєстрі.

Окремі підписанти можуть представляти одразу кілька компаній. За даними ЄДР, один із них наразі має право підпису у 246 компаніях.

Для бізнесу така модель дозволяє делегувати частину повноважень керівника та забезпечити безперервність роботи. Це особливо важливо в умовах повномасштабної війни, коли керівник через мобілізацію, обстріли, проблеми зі зв'язком чи інші обставини не завжди може оперативно виконувати свої функції.

Водночас перед укладанням угод чи підписанням документів варто перевіряти актуальний перелік повноважень представника, зокрема можливі обмеження за видами дій або сумами договорів.

Нагадаємо, уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив умови отримання компенсацій. До переліку територій підвищеного ризику включили Київ і Київську область, а максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства.