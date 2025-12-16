Запланована подія 2

Офисы, земля и кредиты девяти банков-банкротов выставили на аукцион: стартовая цена лотов – 663,5 млн грн

торги, аукцион, документы, мужчина
Активы 9 банков-банкротов выставлены на аукцион в Prozorro. / Freepik

На этой неделе в системе "Prozorro.Продажи" запланирована продажа активов девяти банков, которые сейчас находятся в процессе ликвидации. Общая начальная цена всех лотов составляет 663,5 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Что именно продают?

Лоты делятся на три основные категории:

  • права требования по кредитам - 362,0 млн грн;
  • недвижимость и имущество - 295,5 млн грн;
  • дебиторская задолженность - 6,0 млн грн.

Какие банки участвуют в распродаже?

Наибольший объем активов (на сумму 576,3 млн. грн.) принадлежит ПАО "Проминвестбанк". Его лоты включают как большие объемы кредитов, так и крупные объекты недвижимого имущества.

Также на аукционах представлены активы следующих финансовых учреждений:

  • АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 38,9 млн грн, из них с начальной ценой 21,4 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество и основные средства и за 17,5 млн грн – права требования по кредитам;
  • ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 14,2 млн грн, из них с начальной ценой 14,1 млн грн на продажу выставлено недвижимое имущество и основные средства банка и за 0,03 млн грн – права требования по кредитам;
  • АО "МР Банк" – на общую сумму 11,6 млн грн, из них с начальной ценой 7,1 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 4,6 млн грн – объекты недвижимого имущества;
  • АО "Банк Форвард" – на общую сумму 9,1 млн грн, из них с начальной ценой 6,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 2,6 млн грн – основные средства;
  • АО "Банк Сич" – с начальной ценой 7,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;
  • АО "Мегабанк" – на общую сумму 3,9 млн грн, из них с начальной ценой 3,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 0,3 млн грн – объекты недвижимого имущества;
  • АО "АКБ Конкорд" – с начальной ценой 1,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;
  • АО "Укрбудинвестбанк" – с начальной ценой 0,3 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

Средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

Напомним, в начале декабря на аукцион были выставлены активы сразу 8 банков, находящихся в процессе ликвидации Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ). Общая начальная цена всех лотов составляет 644,4 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук