Офіси, земля та кредити дев’яти банків-банкрутів виставили на аукціон: стартова ціна лотів – 663,5 млн грн

Цього тижня у системі "Prozorro.Продажі" запланований продаж активів дев’яти банків, які зараз перебувають у процесі ліквідації. Загальна початкова ціна всіх лотів становить 663,5 мільйона гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Що саме продають?

Лоти поділяються на три основні категорії:

права вимоги за кредитами — 362,0 млн грн;

нерухомість та майно — 295,5 млн грн;

дебіторська заборгованість — 6,0 млн грн.

Які банки беруть участь у розпродажі?

Найбільший обсяг активів (на суму 576,3 млн грн) належить ПАТ "Промінвестбанк". Його лоти включають як великі обсяги кредитів, так і значні об'єкти нерухомого майна.

Також на аукціонах представлені активи таких фінансових установ:

АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 38,9 млн грн, із них із початковою ціною 21,4 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно та основні засоби, та за 17,5 млн грн – права вимоги за кредитами;

ПАТ "КСГ Банк"– на загальну суму 14,2 млн грн, із них із початковою ціною 14,1 млн грн на продаж висталено нерухоме майно та основні засоби банку, та за 0,03 млн грн – права вимоги за кредитами;

АТ "МР Банк" – на загальну суму 11,6 млн грн, із них із початковою ціною 7,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 4,6 млн грн – об’єкти нерухомого майна;

АТ "Банк Форвард"– на загальну суму 9,1 млн грн, із них із початковою ціною 6,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 2,6 млн грн – основні засоби;

АТ "Банк Січ"– із початковою ціною 7,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;

АТ "Мегабанк" – на загальну суму 3,9 млн грн, із них із початковою ціною 3,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 0,3 млн грн – об’єкти нерухомого майна;

АТ "АКБ Конкорд" – із початковою ціною 1,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;

АТ "Укрбудінвестбанк" – із початковою ціною 0,3 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

Нагадаємо, на початку грудня на аукціон було виставлено активи одразу 8 банків, що перебувають у процесі ліквідації Фондом гарантування вкладів (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх лотів сягає 644,4 млн грн.